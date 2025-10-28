Al calor de los tragos, sujeto mata de un machetazo a hombre en Wiwilí, Jinotega

El campesino Rudy Torres Flores, de 25 años, perdió la vida al ser atacado con un machete por un colega de tragos en el departamento de Jinotega, la tarde de ayer lunes.

El crimen sucedió en el patio de la Iglesia Nueva Jerusalén, localizada en la comunidad Santa Rosa de Olasquincito, en la microrregión de Wamblán, en el municipio de Wiwilí.

Pobladores de la zona informaron que Rudy Torres recibió un machetazo en el cuello que acabó con su vida, a manos de Byron Sevilla Centeno, de 30 años, con quien discutió en estado de ebriedad.

Testigos dijeron que, a causa de la brutal herida, la víctima se desplomo sin vida en el suelo, en tanto el autor del homicidio huyó con rumbo desconocido y está siendo buscado por las autoridades policiales.

