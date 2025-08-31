Agricultor sale a trabajar a su parcela y muere infartado en San Lucas, Madriz

El señor Santos Leopoldo Lira Dávila, de 63 años, fue encontrado muerto la noche del sábado en un potrero de la comunidad El Zapotillo, ubicada en San Lucas, Madriz.

Familiares dijeron que don Santos salió muy de mañana de su casa para ir a trabajar a su parcela y no regresó más a la casa.

Al caer la noche, familiares fueron a buscarlo a su plantación para saber que le había sucedido, sin imaginarse que lo encontrarían muerto.

Parientes aseguraron que don Santos López padecía complicaciones cardíacas, por lo que presumen que sufrió un infarto que le causó la muerte.

