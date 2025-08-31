type here...
Buscar
35.7 C
Managua
domingo, agosto 31, 2025
Sucesos

Agricultor sale a trabajar a su parcela y muere infartado en San Lucas, Madriz

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

El señor Santos Leopoldo Lira Dávila, de 63 años, fue encontrado muerto la noche del sábado en un potrero de la comunidad El Zapotillo, ubicada en San Lucas, Madriz.

Santos Leopoldo Lira Dávila, de 63 años
Santos Leopoldo Lira Dávila, de 63 años

Familiares dijeron que don Santos salió muy de mañana de su casa para ir a trabajar a su parcela y no regresó más a la casa.

Al caer la noche, familiares fueron a buscarlo a su plantación para saber que le había sucedido, sin imaginarse que lo encontrarían muerto.

Parientes aseguraron que don Santos López padecía complicaciones cardíacas, por lo que presumen que sufrió un infarto que le causó la muerte.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456