Agricultor muere del madre susto al ser asaltado mientras fumigaba su parcela

El señor José Alfredo Ramos Zamora murió la tarde del pasado lunes debido a fallas cardiovasculares derivados del susto que le dieron dos sujetos que minutos antes lo asaltaron cuando fumigaba una parcela en Cerro Pelón, municipio de Bonanza, Caribe Norte.

Informes indican que José Ramos estaba en un plantio de la comunidad Concha Urrutia, contiguo a la finca del doctor Máximo Sevilla, cuando los sujetos lo soprendieron y lo despojaron de su billetera con dinero y su celular.

Ramos Zamora, de inmediato se fue a su casa e ingresó por el patio donde se encontró con su esposa Erminia del Carmen Mendoza Martínez .de 40 años de edad, a quien le contó lo sucedido.

La señora Mendoza, indicó que su marido repentinamente mientras le contaba la amarga experiencia se llevó las manos al pecho y seguidamente cayó muerto.

El forense del Triangulo Minero doctor Melvin Orozco Penglas, informó que José Alfredo Ramos Zamora, falleció a causa de falla de bombas cardiacas a causa de una cardiopatía isquémica.