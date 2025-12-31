Agobiado por problemas joven se priva de su existencia en Granada

En las puertas del nuevo año 2026, un joven de apellido Montiel se quitó la vida ayer martes mediante la asfixia mecánica en un andén de Villa Tepetate, en la ciudad de Granada.

Pobladores del sector dijeron que Montiel supuestamente tenía problemas familiares y con la justicia, por lo que se presume que eso lo empujó a tomar la fatal decisión.

El cuerpo sin vida fue encontrado por habitantes de la cuadra quienes avisaron a las autoridades policiales.

Al sitio se presentó un equipo operativo de la Policía acompañado de un médico forense quien confirmó que descartó mano criminal.

