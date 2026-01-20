Agente de policía pierde la vida al chocar contra camioneta en San José de Bocay

El sub oficial mayor Álvaro Rubén Zamora, de 46 años, murió la noche del lunes horas después de chocar contra una camioneta, en la comunidad El Colectivo, ubicada en San José de Bocay, Jinotega.

El sub oficial mayor Álvaro Rubén Zamora

El accidente ocurrió a eso de las 2 de la tarde, cuando el agente policial conducía una motocicleta en la que llevaba como pasajero al policía voluntario José Antonio Olivera Martínez, de 49 años.

Según las investigaciones, los agentes del orden público iban subiendo una pendiente, cuando impactaron con la camioneta que conducía Deybi Ulises Luques, de 33 años.

De acuerdo con lugareños, el conductor de la camioneta descendía la pendiente cuando invadió un poco el carril del motorizado, dando origen a la mortal colisión.

En el hecho, el sub oficial mayor resultó gravemente lesionado, por lo cual fue trasladado al hospital Héroes y Mártires de Ayapal, en Bocay, Jinotega, donde falleció a causa de las múltiples fracturas sufridas en su humanidad.

