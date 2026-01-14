Adulto mayor muere atropellado por motocicleta en Posoltega

De forma casi inmediata falleció el señor Sixto Mercelino Centeno, de 64 años, al ser atropellado por una motocicleta en el municipio de Posoltega, en el departamento de Chinandega.

El lamentable hecho ocurrió en el kilómetro 115.8 de la carretera León -Chiandega, a las 5 y media de la tarde de ayer martes.

Don Sixto Centeno iba manejando una bicicleta color azul y al cruzar de sur a norte, invadió el carril derecho, siendo atropellado por la moto marca Serpento, color blanco, placa LE 37-884.

La motocicleta era manejada en su carril de preferencia por Yader Antonio Guerrero Vásquez, de 37 años, quien fue retenido temporalmente, pero según testigos, el accidente fue causado por la imprudencia del señor ciclista.