Adulto mayor fallece atropellado por motociclista en Tola, Rivas

El señor Mario José Cortés, de unos 70 años, falleció la madrugada de este lunes en el hospital Gaspar García Laviana, tres días después de haber sido atropellado por un motociclista en el sector de Nancimí, en Tola, Rivas.

Muere Mario José Cortés tras atropello en Tola

El accidente sucedió cerca de la Pulpería El Pollón, por donde Mario José caminaba a eso de las siete de la noche del viernes, cuando fue impactado por la moto manejada por un joven desconocido quien huyó del lugar.

A causa del brutal golpe, el adulto mayor resultó con heridas de gravedad en la cabeza, la rodilla y una pierna, siendo llevado inicialmente al centro de salud de la zona para recibir atención urgente.

Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones y a sus afectaciones asmáticas, fue trasladado al hospital de la ciudad de Rivas, en donde se rindió ante la muerte a pesar de los esfuerzos médicos para salvarle la vida.

Don Mario José era conocido cariñosamente como El Mandador y su familia pidió a la Policía desde la comunidad de Nancimí, donde era muy apreciado, que identifiquen al motociclista y se le aplique todo el peso de la ley.

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