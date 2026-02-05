Adulto mayor es hallado sin vida en barrio de la Comunidad San Benito, Tipitapa

El señor Concepción Palacios, de 73 años, fue encontrado muerto en el barrio Marvin Salazar, de la comunidad de San Benito, en el municipio de Tipitapa.

Misteriosa muerte de Concepción Palacios en Tipitapa

Cazadores de noticias afirmaron que don “Concho” tenía golpes en la región frontal de la cabeza, que supuestamente fueron causados con un objeto contuso.

Al lugar del hallazgo se presentaron miembros de los bomberos y de la Policía de la Octava Delegación para investigar las causas de muerte del infortunado.

