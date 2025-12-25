Adulto Mayor es encontrado muerto bajo un puente en Mozonte

El señor José Antonio López Landero, de 65 años, fue encontrado muerto en la parte baja del puente San Pablo, en la comarca Salamanca, en Mozonte, Nueva Segovia, la mañana de este jueves 25 de diciembre.

Hallan sin vida a José López Landero en puente San Pablo

Cazadores de noticias informaron que se presume que el señor López Landero iba pasando sobre el puente cuando perdió pie y cayó a una profundidad de unos 8 metros, falleciendo a causa de los severos golpes.

La comarca Salamanca está localizada en el kilómetro 240 de la carretera entre Ocotal y Jalapa, hasta donde se movilizó un equipo técnico de la Policía Nacional acompañados de expertos forenses para determinar las causas de muerte, de José Antonio López Landero.

