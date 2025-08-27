type here...
miércoles, agosto 27, 2025
Sucesos

Adorador del dios Baco fallece producto de la excesiva ingesta de alcohol en Carazo

Por Jhonny Martínez
En el hospital Regional Santiago se rindió ante la muerte Wilmer Valentín López Cruz, de 34 años, quien fue llevado de emergencia presentando síntomas de intoxicación alcohólica.

Wilmer ingresó al centro asistencial jinotepino con dificultades para respirar, más una hemorragia en el tubo digestivo, lo cual le provocó su deceso.

Según conocidos, el hombre ya había sido advertido de que si seguía tomando licor las probabilidades de muerte eran de más de un 90 %, pero eso no lo frenó a seguir tomando licor.

De acuerdo a fuentes médicas, las causas directas de muerte fueron una pancreatitis alcohólica grave, etilismo crónico agudizado y acidosis respiratoria severa, todo causado por su amor al Dios Baco.

Wilmer López Cruz habitaba en el barrio Silvia González Mena, de Diriamba, Carazo, donde se le dará el último adiós.

