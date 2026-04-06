Adolescente desaparece arrastrado por las olas de Miramar, en León

En calidad de desaparecido se encuentra el adolescente Luis Alexander Morales, de 16 años, quien fue arrastrado por las olas en el balneario Miramar, en Nagarote, León, al mediodía de ayer domingo.

Luis Alexander Morales, de 16 años

Los reportes recabados indican que Luis Alexander se estaba bañando junto a las jovencitas Andrea Michel Munguía Olivas y Nazareth Abigail Téllez Zelaya, ambas de 16 años, cuando las olas se los llevaron.

En ese momento, las dos muchachas fueron auxiliadas y rescatadas con vida, en tanto las corrientes se llevaron mar adentro al jovencito, quien hasta la tarde de este lunes continuaba sin aparecer.

De acuerdo con los informes obtenidos, la familia de Luis habita de la Clínica Don Bosco una cuadra al Oeste y media al norte, en el barrio Ducualí, de Managua.

Familiares, amigos y equipos de socorro de la Defensa Civil y la Cruz Blanca, buscaron a Luis Alexander este lunes en el balneario Miramar, sin lograr obtener resultados positivos.

