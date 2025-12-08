Adicto pone en alerta a pobladores del barrio Edgard Lang al subirse a un techo y agarrar cables eléctricos

Momentos de zozobra vivieron pobladores del barrio Edgar Lang, de Managua, la mañana de este lunes, cuando David Mayorga, de unos 25 años, subió al techo de una vivienda y se agarró de los cables eléctricos, de los cuales uno estaba protegido por su forro plástico.

Tensión en Managua: joven bajo drogas causa alarma vecinal

Habitantes del sector dijeron que David se comporta de manera agresiva y peligrosa cada vez que anda bajo efectos de las drogas.

Relataron que, con frecuencia, el adicto amenaza a su madre para que le de dinero y seguir consumiendo las sustancias alucinógenas.

En imágenes captadas en el sitio se observa a David en la parte alta de la casa, aferrado a los cables eléctricos, generando temor debido al alto riesgo de que se electrocutara, al hacer contacto con una parte pelada del cable.

Al sitio se presentaron agentes de la Policía Nacional quienes lograron controlarlo, resguardar su integridad y luego lo llevaron a un hospital para determinar su estado físico y mental.

Posteriormente sería llevado a la delegación policial del Distrito II, donde su madre interpondría formal denuncia por los constantes episodios de violencia y riesgo a los cuales las somete el sujeto.

