Accidentes de tránsito disminuyen la mortalidad y lesiones en Nicaragua, pero colisiones superan el millar

En la semana comprendida entre el lunes 22 y el domingo 28 de septiembre de 2025, la Policía Nacional reportó un total de 1,174 colisiones a nivel nacional, con un saldo de 36 personas lesionadas.

A pesar del alto número de colisiones, el informe destaca que en lo que va del año han fallecido 14 personas menos y se han registrado 173 lesionados menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los departamentos que en la última semana registraron la mayor cantidad de accidentes fueron Managua con 791 casos; seguido por León, con 51; Estelí y Matagalpa, con 46 cada uno; Masaya, con 43 accidentes, y Chinandega con 32.

Los vehículos que estuvieron más involucrados en los percances fueron las motocicletas con 311, seguidas por automóviles, con 303; las camionetas con 277, los camiones con 136, y buses, con 63.

Para mitigar los accidentes, las autoridades brindaron regulación de tránsito y realizaron retenes en los 153 municipios del país y como resultado de estas acciones, se requisaron 19 mil 376 vehículos y se practicaron 7 mil 225 pruebas de alcoholemia.

Durante la semana, la Policía detuvo a 52 conductores por manejar en estado de ebriedad y a 54 por conducir sin licencia, además de suspender 628 licencias de conducir por diversas infracciones.

