Accidente en motociclista cobra vida de un hombre en Waspam, Caribe Norte

Victima de trauma craneal severo murió este martes el señor Misael Solorzano Polanco, de 38 años, al accidentarse en su motocicleta en el municipio de Waspam, en el Caribe Norte de Nicaragua.

Misael fue llevado grave al hospital de la localidad, en tanto la policía caribeña investiga las circunstancias exactas en que ocurrió la fatalidad.

Tu Nueva Radio Ya, la super líder en noticias, conoció que Misael Solorzano Polanco, era de profesión Ingeniero Forestal, y habitaba en el barrio Primero de Mayo, en la ciudad de Waspam.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que Misael es la persona numero 17 que muere este año por accidente de transito en el Caribe Norte de Nicaragua.