Abigeo puesto tras los barrotes por desaparecer semoviente valorado en 25 mil córdobas

En las próximas horas será llevado a los juzgados de Granada el sujeto José Ruiz Mora, de 29 años, para ser acusado por el delito de abigeato.

José Ruiz, fue circulado luego de que se metió a la finca del señor Rodolfo López Cruz, de 72 años, en la comarca Monte Verde, de Granada, y se robó un torete valorado en 25 mil córdobas.

Tras la denuncia Ruiz Mora fue buscado y capturado por la policía y puesto en las celdas preventivas de la delegación Félix Carrillo, de la ciudad de Granada.

