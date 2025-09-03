Abejas africanizadas le quitan la vida a obrero agrícola en una finca de Tipitapa

El señor José Luis Vílchez Bermúdez, de unos 62 años de edad, murió tras ser atacado por un enjambre de abejas africanizadas en la finca Rivera, localizada en la Ciudadela San Martín, del municipio de Tipitapa.

Cazadores de noticias informaron que las abejas piquetearon a don José Luis, la tarde de ayer martes mientras se encontraba cortando un árbol, causándole la muerte en cuestión de minutos.

El cuerpo de la víctima fue llevado a las 8 y 40 minutos de la noche al Hospitalito Yolanda Mayorga, donde los médicos confirmaron que falleció a causa de un shock anafiláctico.

Un shock anafiláctico, o anafilaxia, es una reacción alérgica grave y potencialmente mortal que ocurre muy rápidamente tras la exposición a un alérgeno, como algunos alimentos, medicamentos o picaduras de insectos.

Se caracteriza por síntomas generalizados en todo el cuerpo, incluyendo dificultad para respirar, hinchazón de la garganta, urticaria y, en casos de shock, una caída peligrosa de la presión arterial.

Es una emergencia médica que requiere atención inmediata y tratamiento con adrenalina, de lo contrario conduce inevitablemente a la muerte.

