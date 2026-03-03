93 conductores fueron detenidos por manejar ebrios en los últimos 7 días

Entre el lunes 23 de febrero y al domingo 1 de marzo del 2026, la Policía Nacional registró 2 personas fallecidas menos y un lesionado menos en relación con el mismo periodo del año pasado.

La comisionada Karen Obando García, codirectora de relaciones públicas de la Policía, informó que en la última semana se registraron mil 268 colisiones con 25 personas lesionadas.

Los departamentos donde ocurrieron la mayor parte de accidentes fueron Managua, con 860 incidentes; Matagalpa, con 53; León, con 52; Estelí, 48; Masaya, 46, y Chinandega, con 37.

Los vehículos más involucrados en percances viales siguen siendo las motocicletas con 389 casos, seguidos por los automóviles con 314, camionetas con 262, camiones 137 y buses con 66 accidentes.

Dentro de las acciones para prevenir accidentes se requisaron 11 mil 986 vehículos, se efectuaron 9 mil 410 pruebas de alcoholemia, se detuvo a 251 personas por conducir sin licencia y sus vehículos fueron ocupados.

Asimismo, 93 conductores fueron detenidos por manejar en estado de ebriedad y se suspendieron 815 licencias de conducir por violación a las normas de tránsito.

