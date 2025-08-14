9 personas fallecen por causas naturales en Hospital Antonio Lenín Fonseca

Diferentes enfermedades naturales privaron de la vida a nueve personas en el hospital Antonio Lenin Fonseca, durante las últimas 24 horas, informaron fuentes de esa unidad asistencial.

Entre los fallecidos están Silvia Elena Baldizón Pichardo, de 47 años, quien residía en el barrio Benito Mauricio Lacayo, en la ciudad de León; y Juan Rafael Gutiérrez Ortiz, de 61 años, de Diriamba, Carazo.

También murieron Pedro Joaquín Hurtado Vallejos, de 92 años, de la Colonia El Periodista, Managua; Leopoldo Ruiz Gutiérrez, de 77 años, de Mateare, y Ernesto Francisco González Vanegas, de 43 años, de Villa El Carmen.

Asimismo fallecieron en el Lenin Fonseca, José Ramón Dávila Sánchez, de 30 años, quien habitaba en la comarca San Bartolo, en Montelimar, y Esperanza Esmeralda Vivas Vázquez, de 75 años, quien vivía en Masaya.

También se rindió ante la muerte José Daniel García Ramírez, de 61 años, quien vivía en las Colinas del Memorial Sandino, y Gerson Antonio Pérez Vanegas, de 32 años, a quien su familia llegó a dejar botado en el hospital.

El abandonado Gerson Pérez Vanegas supuestamente habitaba con los suyos en la Gruta de Xavier, hasta donde se les hace un llamado para que lleguen a retirar su cuerpo que se encuentra en la morgue del hospital desde el martes.

