6 vidas se apagan por enfermedades naturales en centro asistencial capitalino

En las últimas 24 horas, media docena de personas fallecieron en el hospital Antonio Lenin Fonseca a consecuencias de dolencias que le aquejaban desde hacía tiempo.

Entre los fallecidos están Santos Cirilo Corea Rostrán, Nubia del Carmen Urbina, y Josefa Dolores Gaitán.

También dieron sus últimos suspiros de vida en este centro asistencial, Feliciano Rodolfo Rodríguez, Matilde Paterson y María de Jesús López López.

Los cuerpos de todas estas personas fueron retirados por sus familiares para ser llevados a sus lugares de origen y darles cristiana sepultura.

