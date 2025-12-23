6 sujetos tras las rejas por delitos de alta peligrosidad en Masaya

Como resultado del enfrentamiento a la delincuencia en el departamento de Masaya y sus municipios, las autoridades capturaron a seis sujetos por delitos de peligrosidad entre el martes 16 y el lunes 22 de diciembre de 2025.

La teniente Katherine Urbina detalló que durante la semana fueron arrestados un sujeto por tentativa de homicidio en el municipio de La Concepción; y cuatro por robos con fuerza cometidos en los municipios de Masaya y Nindirí.

Asimismo, en el municipio de Nandasmo fue detenido un sujeto por el delito de violación.

La vocera policial agregó que en el mismo periodo se registraron una tentativa de homicidio, un robo con violencia, tres robos con fuerza y dos violaciones.

Los detenidos fueron remitidos a las autoridades competentes para el inicio de sus debidos procesos judiciales.

