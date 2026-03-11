26 días después, fallece motociclista que impactó contra pared de una casa en Rivas

Este miércoles falleció el joven Brian Silva Siezar de 22 años, quien el pasado 15 de febrero sufrió un violento accidente de tránsito al estrellarse en su motocicleta placa RI 72-11 contra la pared de una vivienda en el sector de Villa Offenbach de la ciudad de Rivas.

Tu Nueva Radio Ya conoció que el día del accidente Brian viajaba en compañía de una muchacha de identidad desconocida, y ambos resultaron con múltiples lesiones, sin embargo, el joven sufrió un trauma craneal severo, por lo que estuvo una semana en cuidados intensivos.

Extraoficialmente, se conoció que, tras realizar todos los esfuerzos médicos posibles, Brian fue desahuciado, por lo que sus familiares lo trasladaron el pasado lunes a su casa en el barrio 29 de Mayo de Rivas, donde murió hoy. El fallecido dejó una menor en la orfandad.

Las autoridades de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del caso.