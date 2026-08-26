18 años después denuncian abuso infantil y capturan al sospechoso en Boaco

La Policía Nacional capturó al sujeto César Ezequiel Castillo Jarquín, de 31 años, por un supuesto caso de abuso sexual ocurrido en el año 2012, en la comarca El Capitán, del municipio de Boaco.

El caso fue denunciado por una joven de iniciales M.F.U.S., quien detalló que al momento del abuso tenía 4años, por lo cual esperó cumplir los 18, para acercarse a las autoridades y contarles todos los detalles.

La perjudicada indicó que al momento del abuso, el autor mantenía un vínculo con su familia, y por su corta edad no comprendía la gravedad del caso.

La denunciante precisó que por el dolor que sentía, el sujeto no la perjudicó más siendo niña, y actualmente recibe atención psicológica para afrontar los traumas.

La parte afectada manifestó que su agresor pasó varios años fuera del país, sin embargo, se dio cuenta que regresó a Nicaragua y se hospedó en un hotel de Boaco donde fue detenido para ser investigado por el caso.

