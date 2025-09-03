14 horas después recuperan cuerpos de hermanos nicaragüenses muertos dentro de mina en Crucitas, Costa Rica

Esta mañana se informó la recuperación de los cuerpos de los hermanos nicaragüenses Wayner Hilander Sequeira García, de 24 años, y Nicolás Daniel Orozco García, de 20, quienes murieron atrapados y sin aire en el túnel de una mina artesanal en Crucitas, en Alajuela, San Carlos, Costa Rica.

Tragedia en mina: fallecen hermanos nicaragüenses en Costa Rica

La noticia fue confirmada por la Fuerza Pública de Costa Rica, después de 14 horas de labores en las que participaron 30 rescatistas, entre bomberos y miembros de la Cruz Roja de ese país.

A las 2 y 48 minutos de la madrugada fue sacado el primero de los cuerpos y a las 4 y 42 minutos el otro, y fueron llevados a Medicatura Forense donde les realizarían la autopsia para determinar las causas exactas de los decesos.

Se presume que los hermanos fallecieron la noche del sábado luego de que la Fuerza Pública llegó a realizar un operativo al sector contra la minería ilegal y al verse descubiertos los güiriseros huyeron.

Sin embargo los hermanos Wayner y Nicolás quedaron dentro de la mina a unos 30 metros de profundidad, sin saber que sus colegas los habían abandonado.

Para realizar la extracción de oro, los mineros ilegales eran abastecidos de oxígeno desde la superficie con unas bombas por sus compañeros a través de mangueras.

Sin embargo, al irse los colegas que les suministraban el oxígeno, los hermanos nicas murieron en la profundidad.

Fue hasta ayer martes en la mañana cuando un residente de la zona alertó sobre la tragedia, tras conocer por medio de otras personas que los hermanos nicas habían quedado atrapados en la mina.

Aunque los cuerpos fueron encontrados poco después de la llegada de los equipos de rescate, debido a la profundidad y lo estrecho del túnel las labores de extracción se realizaron con cuidado para no exponer la vida de los socorristas.

Los hermanos Wayner Hilander Sequeira García, y Nicolás Daniel Orozco García eran oriundos del municipio El Castillo, Río San Juan, a donde serán trasladados sus cuerpos luego de la autopsia y que su familia los reclame.