14 delincuentes peligrosos fueron capturados en Masaya, en 7 días

La Policía Nacional dio a conocer este martes que entre el lunes 6 y el domingo 12 de octubre fueron capturados 14 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes municipios del departamento de Masaya.

Entre los detenidos están un asaltante, cuatro por robos con violencia, seis por robos con fuerza, dos por violación y uno por abuso sexual, delitos cometidos en los municipios de Masaya, La Concepción, Nindirí y Niquinohomo.

Asimismo, las autoridades policiales informaron que durante la semana se registraron un robo con intimidación, dos robos con violencia, siete robos con fuerza, dos violaciones y un caso de abuso sexual.

La inspectora Javiera Potosme también informó que como parte del trabajo preventivo, durante la semana realizaron vigilancia y patrullaje a pie, motorizado y regulación del tránsito en los alrededores de los centros de estudios.

Asimismo, efectuaron visitas casa a casa para incidir en la prevención de violencia hacia las mujeres, accidentes de tránsito e incendios.

También brindaron cobertura a las actividades deportivas y tradicionales, y regularon el tránsito en los principales tramos de carretera para reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito

La Policía Nacional en el departamento de Masaya además desarrolló acciones de prevención, investigación y persecución del delito que permitieron la captura de las 14 personas vinculadas a diferentes hechos delictivos.

Estas labores forman parte del compromiso institucional de fortalecer la convivencia ciudadana y combatir toda manifestación de violencia o criminalidad.

