13 delincuentes son arrestados por la Policía de Masaya durante la última semana

Como resultado de las acciones de prevención, investigación y persecución del delito, la Policía Nacional capturó a trece sujetos vinculados a diversos delitos en el departamento de Masaya entre el lunes 23 de febrero y el domingo 1º. de marzo.

Ente los detenidos están dos autores de robos con violencia, 5 por robo con fuerza, 4 por abigeato, un abastecedor de drogas y uno por violación, delitos cometidos en los municipios de Masaya, Niquinohomo, Masatepe, Nindirí y Tisma, respectivamente.

Como parte del trabajo preventivo, la Policía de Masaya brindó cobertura al inicio del ciclo escolar 2026, “Más y Más victorias”, en el departamento, garantizando vigilancia y patrullaje a pie, motorizado y regulación del tránsito en los alrededores de los centros de estudios.

Además, se llevó a cabo la visita casa a casa para incidir en la prevención de la violencia hacia las compañeras mujeres, accidentes de tránsito e incendios.

También se dio cobertura a las actividades deportivas y tradicionales en el departamento.

Asimismo, se mantuvo la regulación del tránsito en los principales tramos de carretera para reducir la peligrosidad de los accidentes de tránsito.

