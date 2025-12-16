1,200 accidentes registra Nicaragua durante la última semana

Entre el lunes 8 y el domingo 14 de diciembre, la Policía Nacional registró 1,198 accidentes de tránsito en todo el país, destacando Managua como el departamento con el mayor número de colisiones.

Según el informe oficial, Managua contabilizó 790 accidentes, mientras que León registró 56, Matagalpa 55, Estelí 49, Masaya 42 y Carazo 31.

A consecuencias de los accidentes, 32 personas resultaron lesionadas, expresó la comisionada Karen Obando García, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.

El informe destacó que del 1º. de enero al 14 de diciembre de 2025, se ha registrado una reducción de 41 personas fallecidas y 174 lesionadas en comparación con el mismo período de 2024, gracias a las acciones de prevención vial.

El parte policial señala que las motocicletas continúan encabezando las estadísticas de accidentes con 337 colisiones; seguidas por automóviles con 330, camionetas con 258, camiones con 138 y buses con 57.

Durante este período, la Policía intensificó la regulación del tránsito y los retenes en los 153 municipios de Nicaragua.

Dentro del trabajo preventivo se requisaron 13 mil 829 vehículos y se realizaron 12 mil 159 pruebas de alcoholemia.

Además, 182 personas fueron detenidas por conducir sin licencia; 68 por manejar en estado de ebriedad y se suspendieron 928 licencias.

Estas acciones se complementaron con la campaña permanente “Salvá tu vida”, que incluyó charlas, seminarios, visitas casa a casa y actividades en mercados, paradas y terminales de buses en Nicaragua.

También se reforzó la presencia policial en centros educativos, universidades y 74 tramos de carretera; junto a capacitaciones y revisiones mecánicas al transporte público y privado.

