11 delincuentes fueron capturados por la Policía de Masaya en la última semana

La Policía Nacional informó que entre el lunes 26 de enero y el domingo 1º. de febrero, fueron capturados 11 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes puntos del departamento de Masaya.

Las autoridades detallaron que siete delincuentes fueron arrestados por cometer robos con fuerza en los municipios de La Concepción, Masaya, Nindirí y Niquinohomo.

De igual manera, dos sujetos fueron arrestados por cometer abusos sexuales, uno por abastecimiento de drogas y otro por robo con violencia en la Ciudad de Las Flores.

Asimismo, la Policía informó que durante la última semana se registraron en el departamento de Masaya, un robo con intimidación, dos robos con violencia, cinco robos con fuerza y un abuso sexual.

