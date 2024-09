Pueblo de Nicaragua saluda al nuevo Presidente de la República Democrática Socialista de Sri Lanka

El presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, enviaron un mensaje al presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, felicitándolo por su victoria con la coalición Poder Popular Nacional (NPP).

En la carta, expresan su reconocimiento y deseos de éxito para el nuevo gobierno, resaltando su compromiso con la paz y el bienestar de las familias en Sri Lanka. Asimismo, renovaron su voluntad de fortalecer los lazos entre ambos países, enfocándose en la lucha contra la pobreza y la búsqueda de la paz mundial.

Managua, 23 de Septiembre, 2024

Excelencia y Compañero

Anura Kumara Dissanayake

Presidente de la República

Democrática Socialista de Sri Lanka

Sus Manos

Hermano Presidente :

Con mucho Respeto y Reconocimiento celebramos y saludamos su Victoria, y la Victoria de su Pueblo con la Coalición Poder Popular Nacional (NPP), en Sri Lanka.

Deseamos a Usted y su Gobierno éxitos frente a las justas expectativas de Paz y Bienestar de las Familias de ese Hermano País.

Desde nuestra amistad, renovamos el compromiso de fortalecer vínculos y esfuerzos conjuntos por la Paz en el Mundo, como Pueblos que ejercemos nuestros Derechos, proponiéndonos cada día avanzar contra la Pobreza que és nuestro mayor desafío.

A nombre de nuestro Pueblo, Gobierno, y nosotros mismos, pedimos al Dios de Todas las Victorias de los Humildes del Planeta, mucha Salud para Usted, y Paz y Prosperidad en el trabajo cotidiano para avanzar en sus propósitos de armonía y mejoría en la Vida de las Familias de Sri Lanka.

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

—————————-

Versión en inglés

Managua, 23rd September, 2024

Excellency and Comrade

Anura Kumara Dissanayake

President of the Democratic

Socialist Republic of Sri Lanka

In Person

Brother President:

With much Respect and Appreciation we celebrate and salute your Victory, and the Victory of your People with the National People’s Power Coalition (NPP) in Sri Lanka.

We wish You and your Government success in achieving the just expectations for Peace and Well-being of the Families of that Sister Country.

From our friendship, we renew the commitment to strengthen the bonds and joint efforts for Peace in the World, as Peoples who exercise our Rights, advancing every day against Poverty, which is our greatest challenge.

On behalf of our People, Government, and ourselves, we ask the God of All Victories for the Humble Peoples of the Planet, for Your Good Health, Peace and Prosperity in your daily work to achieve your purposes of harmony and improvement of the Lives of the Families of Sri Lanka.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo