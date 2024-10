Nicaragua saluda 66 Aniversario de Independencia de la República de Guinea

El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación al Presidente Interino de Guinea, General Mamady Doumbouya, con motivo del 66° aniversario de la independencia de este país, que se celebrará el 2 de octubre.

En su comunicación, Nicaragua destaca la importancia de esta fecha, que simboliza la identidad nacional y la autodeterminación del pueblo guineano. Además, se reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo los lazos de amistad, fraternidad, solidaridad y cooperación entre ambas naciones.

A continuación mensaje oficial:

Managua, 1° de Octubre, 2024

Su Excelencia

General Mamady Doumbouya

Presidente Interino de la

República de Guinea

Conakri

Estimado Hermano Presidente:

En nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, expresamos nuestras más sinceras y calurosas Felicitaciones a Usted, a su Gobierno y al Hermano Pueblo de la República de Guinea, en la especial ocasión de conmemorar el 66 Aniversario de su Independencia, el próximo 2 de Octubre.

En esta memorable e histórica fecha, que celebra la Identidad Nacional, la Libertad de Autodeterminación, la Soberanía y la Independencia, deseamos reiterar nuestro firme compromiso de continuar fortaleciendo los Lazos de Amistad, Fraternidad, Solidaridad y Cooperación que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos.

FIRMAS

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

VERSIÓN EN INGLÉS

Managua, October 1st, 2024

His Excellency

General Mamady Doumbouya

Acting President of the

Republic of Guinea

Conakri

Dear Brother President:

On behalf of the People and Government of Reconciliation and National Unity of the Republic of Nicaragua, and on our own behalf, we express our most sincere and warmest Congratulations to you, your Government and the Brother People of the Republic of Guinea, on the special occasion of commemorating the 66th Anniversary of its Independence, this coming October 2.

On this memorable and historic date, which celebrates National Identity, Freedom of Self-Determination, Sovereignty and Independence, we wish to reiterate our firm commitment to continue strengthening the Bonds of Friendship, Fraternity, Solidarity and Cooperation that unite our Peoples and Governments.



Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo