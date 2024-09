Nicaragua felicita al pueblo de Turkmenistán por 29 años de Independencia

El Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo enviaron un mensaje de felicitación a Serdar Berdimuhamedov, Presidente de Turkmenistán, con motivo del 29º aniversario de la Independencia de ese país.

En nombre del pueblo y gobierno de Nicaragua, expresaron sus deseos de paz y prosperidad para Turkmenistán, reiterando su compromiso de fortalecer los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre ambas naciones. Finalizaron el mensaje enviando un abrazo fraterno y el respeto del pueblo nicaragüense al pueblo turkmeno.

A continuación mensaje oficial:

Managua, 26 de Septiembre, 2024

Su Excelencia

Sr. Serdar Berdimuhamedov

Presidente de la

República de Turkmenistán

Ashgabat

Querido Hermano Presidente:

En la ocasión especial de conmemorar el 29 Aniversario de la Declaración de la Independencia, permítanos expresar, en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua y en nuestro propio nombre, nuestras Más Sinceras Felicitaciones a Usted, a Su Gobierno y al Hermano Pueblo de la República de Turkmenistán.

En esta fecha histórica y memorable, transmitimos nuestros mejores deseos de Paz y Prosperidad, reiterando nuestro invariable compromiso de continuar fortaleciendo los Lazos de Amistad, Solidaridad Fraterna y Cooperación que existen entre nuestros Pueblos y Gobiernos.

Reciba, Querido Hermano, nuestro Abrazo Fraterno, con el Cariño y Respeto del Pueblo Nicaragüense para el Hermano Pueblo Turkmeno.

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

———————-

Versión en inglés

Managua, September 26, 2024

Excellency

Mr. Serdar Berdimuhamedov

President of the

Republic of Turkmenistan

Ashgabat

Dear Brother President:

On the special occasion of commemorating the 29th Anniversary of the Declaration of Independence, allow us to express, on behalf of the People and Government of Reconciliation and National Unity of the Republic of Nicaragua and on our own behalf, our Heartiest Congratulations to You, Your Government and the Brother People of the Republic of Turkmenistan.

On this historic and memorable date, we convey our best wishes for Peace and Prosperity, reiterating our invariable commitment to continue strengthening the Bonds of Friendship, Fraternal Solidarity and Cooperation that exist between our Peoples and Governments.

Receive, Dear Brother, our Fraternal Embrace, with the Affection and Respect of the Nicaraguan People for the Brotherly Turkmen People.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo