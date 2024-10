Nicaragua felicita a Shigeru Ishiba por su Elección como Primer Ministro de Japón

El Presidente Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo enviaron un mensaje de saludos y felicitaciones a Su Excelencia Shigeru Ishiba por su elección como Primer Ministro de Japón.

En su mensaje, expresaron su deseo de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre Nicaragua y Japón, destacando la importancia de trabajar juntos en beneficio de ambos pueblos. Reiteraron su compromiso de continuar promoviendo relaciones de respeto mutuo y solidaridad.

Managua, 1° de Octubre, 2024

Excelencia

Primer Ministro del Japón

Shigeru Ishiba

Sus Manos

Excelencia :

Reciba Usted nuestros Saludos y Felicitaciones por su Elección como Primer Ministro del Japón.

Le deseamos Salud, Fortaleza y Éxitos en su Gestión, en estos momentos complejos que vive el Mundo, donde todos los Países demandamos Paz, para poder avanzar hacia el Bienestar que nuestros Pueblos merecen.

Reconocemos la Cooperación Solidaria del Japón y al celebrar su Elección, reiteramos a Usted, a su Pueblo y Gobierno, la voluntad de continuar fortaleciendo los Lazos de Amistad y contribución a la indispensable Armonía entre Pueblos, Países y Gobiernos del Mundo.

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

——

VERSIÓN EN INGLÉS

—-

Managua, October 1st, 2024

Excellency

Prime Minister of Japan

Shigeru Ishiba

In person

Excellency :

Please receive our Greetings and Congratulations on your Election as Prime Minister of Japan.

We wish you Health, Strength and Success in your administration, in these complex moments that the World is living through, in which all Countries demand Peace, in order to move towards the Well-being that our Peoples deserve.

We recognize the Solidarity inspired Cooperation of Japan and in celebrating your Election, we reiterate to you, to your People and Government, our will to continue strengthening our Bonds of Friendship and contributing to the Harmony which is indispensable between the Peoples, Countries and Governments of the World.



Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo