Nicaragua felicita a Presidenta electa de la República de Namibia por su histórica elección

El gobierno de Nicaragua, a través de Daniel Ortega y Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación a Netumbo Nandi-Ndaitwah por convertirse en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Namibia.

El texto resalta la admiración de las mujeres nicaragüenses y la esperanza de éxito en los planes de desarrollo de Namibia bajo su liderazgo. Asimismo, enfatiza la importancia de la lucha conjunta por la paz, la justicia y los derechos humanos a nivel global, destacando la hermandad entre ambos países y el respaldo a los ideales del SWAPO.

Managua, 3 de Diciembre, 2024

Hermana Presidenta Electa

de la República de Namibia

Compañera Netumbo Nandi-Ndaitwah

Sus Manos

Hermana Presidenta Electa :

Desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre la saludamos con el Respeto y el Reconocimiento de nuestro Pueblo, de las Familias y de las Valientes Mujeres nicaragüenses, que admiramos en Usted a la Primera Compañera que alcanza la Jefatura de Estado en ese Hermano País.

Al felicitarla le deseamos grandes Éxitos en sus Propósitos y Planes para llevar Adelante a su País desde su Jefatura de Estado, así como a la Organización Popular del Sudoeste de África (SWAPO). Siempre hemos coincidido y estamos seguros coincidiremos, en las imprescindibles Luchas por Paz, Justicia y Derechos en el Mundo.

Otra vez, para Usted y su Pueblo, y para las Mujeres de Namibia, lo mejor, en estos otros Tiempos de afirmación de nuestras Independencias.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

VERSIÓN EN INGLÉS

Managua, 3rd December, 2024

Sister President-Elect

of the Republic of Namibia

Comrade Netumbo Nandi-Ndaitwah

Your Hands

Sister President-Elect :

From our Blessed and Always Free Nicaragua we convey our greetings to You, along with the Respect and Recognition of our People, of the Families and of the Brave Nicaraguan Women, who admire in you the First Female Comrade to achieve the position of Head of State in that Sister Country.

In expressing our congratulations, we also wish you Success in your Purposes and Plans to lead your Country Forward, from your position as Head of State, as well as the Southwest African People’s Organization (SWAPO). We have always agreed and we are sure we will agree, in the essential Struggles for Peace, Justice and Rights in the World.

Once again, for You and your People, and for the Women of Namibia, our best wishes, during these other Times of affirmation of our Independences.



Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo