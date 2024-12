Mensaje del Pueblo y Gobierno de Nicaragua al Presidente de los Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno de Nicaragua, a través de una carta firmada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, felicitó al presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan, en ocasión del Día Nacional de ese país, que se celebra el 2 de diciembre.

En el mensaje, se destacó el compromiso de fortalecer los lazos de solidaridad, cooperación y hermandad entre ambas naciones, y se extendieron deseos de paz y bendiciones para el pueblo emiratí.

Managua, 1° de Diciembre, 2024

Su Alteza

Jeque Mohamed Bin Zayed Al-Nahayan

Presidente de Emiratos Árabes Unidos

Abu Dabi

Su Alteza,

En el nombre de Dios, El Misericordioso

y Compasivo.

Al conmemorar un Aniversario más del Día Nacional Al Yawm Al Watani este próximo 2 de Diciembre, permítanos expresar, en nombre del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nuestras más Sinceras y Fraternas Felicitaciones a Usted, al Hermano Pueblo y Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

Desde nuestra Nicaragua, Siempre Bendita y Siempre Libre, reafirmamos nuestro compromiso de continuar estrechando los Lazos de Solidaridad, Cooperación y Hermandad que unen a nuestros Pueblos y Gobiernos

Reciba nuestro Abrazo Fraterno, con el Cariño de todos los nicaragüenses para el Hermano Pueblo de Emiratos Árabes Unidos.

Que la Paz, la Misericordia y las Bendiciones de Dios sea con Usted y con su Noble Pueblo.

FIRMAS



Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo

—–

VERSIÓN EN INGLÉS

——-

Managua, December 1st, 2024

His Highness

Sheikh Mohamed Bin Zayed Al-Nahyan

President of the United Arab Emirates

Abu Dhabi

Your Highness,

In the name of God, The Merciful and Compassionate.

As we commemorate another Anniversary of Al Yawm Al Watani National Day this coming December 2nd, allow us to express, on behalf of the People and Government of Reconciliation and National Unity of the Republic of Nicaragua, and on our own behalf, our most Sincere and Fraternal Congratulations to You, the Brotherly People and Government of the United Arab Emirates.



From our Nicaragua, Always Blessed and Always Free, we reaffirm our commitment to continue strengthening the Bonds of Solidarity, Cooperation and Brotherhood that unite our Peoples and Governments.

Receive our Fraternal Embrace, with the Affection of all Nicaraguans for the Brother People of the United Arab Emirates.

May the Peace, Mercy and Blessings of God be with you and your Noble People.



Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo