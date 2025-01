Hermosa Carta de la Compañera Ingrid Bouterse, desde Surinam

La compañera Ingrid Bouterse-Waldring agradece el apoyo del Gobierno de Nicaragua tras la pérdida de su esposo Desire Delano Bouterse. Solidaridad y unidad para el pueblo de Surinam en estos momentos difíciles.

Ingrid Bouterse-Waldring y su esposo Desire Delano Bouterse

THE OFFICE OF THE FORMER FIRST LADY, INGRID BOUTERSE-WALDRING

Para: El Presidente y Vicepresidente de la República de Nicaragua, Su Excelencia José Daniel Ortega Saavedra,

Su Excelencia Rosario María Murillo Zambrana,

Re: Sincero agradecimiento

Mis queridos Amigos y Camaradas:

«¡La lucha victoriosa por la libertad a través de la solidaridad justa sigue adelante!»

Anónimo

Su conmovedora y serena carta es muy apreciada sobre el fallecimiento de mi amado esposo, Desi. Son esos amables pensamientos cargados de amor verdadero y atención de parte de queridos amigos como ustedes los que ayudan a fortalecer a mi familia y a mí, especialmente en estos momentos de necesidad. Al igual que ustedes, todavía tenemos que aceptar el hecho de que Desi, un héroe de su pueblo, ha fallecido.

Recuerdo con cariño las conversaciones que tuvimos en su capital, Managua, sobre nuestra dedicación y lucha por el desarrollo sostenible en nuestros países. Siempre hemos sido conscientes de que se trata de un camino difícil, pero, no obstante, es nuestro deber divino hacerlo por nuestro pueblo y nuestros países.

No es casualidad que su carta de condolencias haya sido la primera en recibirse, un testimonio vivo de nuestra probada amistad duradera basada en la solidaridad y las opiniones progresistas contra la injusticia en las relaciones internacionales en la comunidad Global.

Excelencias, mis queridos amigos y camaradas, reciban mi profunda gratitud en estos tiempos difíciles y desafiantes, no solo de mí y mi familia, sino también de mi país. ¡Pueden estar seguros de que continuaremos con el legado indeleble de Desi, sabiendo que en unidad, el pueblo de Surinam prevalecerá!

Mi oficina ciertamente mantendrá al Sr. Umberto Campbell completamente informado de los detalles adicionales.

Una vez más, acepte las seguridades de mi más alta estima,

Ingrid Bouterse-Waldring

“Stre de f’stre, wi no sa frede.

Hay una lucha que luchar, no debemos tener miedo.

Gado de wi fesiman”

¡Dios es nuestro líder!