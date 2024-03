Pasa a otro plano de vida el músico y cantante nicaragüense Wilmer Espino

El cantante y músico Wilmer Eduardo Espino Morales murió ayer mientras era atendido en un hospital capitalino a causa de problemas de salud.

Últimamente, Wilmer Espino era miembro de la banda musical “Aleatorio”, agrupación con la que se presentaba en distintos centros nocturnos de la capital.

Heydi Gallo, joven cantante de la agrupación musical Llama Viva, posteó en su cuenta de facebook.

“Con este video me despido de vos, con esta canción que tanto nos gustaba a vos, wacha y a mí, no te imaginas el dolor que dejas en los corazones de las personas que te conocíamos, la falta que me harás a la hora de tocar, que duro es aceptar, asimilar esto, hace mucho no tenía un golpe al corazón, te quiero mucho mi Wil, descansa en paz”.