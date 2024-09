Asamblea de Nicaragua ratifica su compromiso con la defensa de la Soberanía Nacional

En saludo al 203 años de la firma del Acta de Independencia y el 168 aniversario de la Batalla de San Jacinto, la Asamblea Nacional realizó una sesión especial en la que se recordó la valentía del pueblo nicaragüense quien a lo largo de la historia ha defendido la paz, la integridad y la Soberanía Nacional.

El doctor Gustavo Porras, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional recordó que el pueblo nicaragüense ha venido protagonizando una serie de hechos históricos que han permitido que hoy las nuevas generaciones vivan en Paz, en un país que avanza hacia el desarrollo económico y social.

“Se siente lo que es ser nicaragüense, se siente lo que es ser parte de este pueblo triunfante, victorioso, pueblo que no se deja avasallar. Hemos escuchado una serie de referencias históricas pero la historia no solo son las anécdotas, es la concatenación de los hechos y los nicaraguas porque nosotros somos los nicaraguas, venimos del cacique Nicarao y nuestro territorio es donde están los Caciques Nicarao y Diriangén, los nicaraguas no nos dejamos imponer a los imperios y los nicaraguas en 1523 derrotamos en la Batalla de la Quebrada del Perro, donde hoy es Diriamba a Gil González, a los españoles y los sacamos de Nicaragua tanto Diriangén como el Cacique Nicarao, sacamos a los españoles de nuestro territorio y esa ha sido la historia de lucha de nosotros los nicaragüenses”, destacó Porras.

De igual manera, Porras recordó que el pueblo nicaragüense, indígena, luchó hasta lograr la Independencia de Centroamérica, atravesando momentos difíciles, venciendo las pretensiones del colonialismo y la invasión de países que han intentado someter a un pueblo aguerrido y luchador como lo es Nicaragua.

“Y así se abrió la puerta de la historia en 1979 y esa puerta le da salida a una fuerza que se llama Revolución Popular Sandinista, a una fuerza de transformación y naturalmente como todo parto verdadero los enemigos estaban interponiendo obstáculos, utilizaron todo lo que tenían para tratar de destruir y con Daniel Ortega al frente derrotamos a la contra, con Daniel al frente los nicaragüenses caminamos hasta lograr cerrar el capítulo de la guerra y abrirnos a un proceso de transformación y resistencia”, recordó.

“Este es el camino de la verdadera y definitiva independencia, este camino que nos va enseñando Daniel, que nos enseña el Frente Sandinista, este es el camino de la definitiva y verdadera independencia para derrotar la pobreza que es el enemigo de la prosperidad, independencia, que pensemos como nicaraguas”, añadió.

Por su parte, el diputado Wilfredo Navarro, enfatizó que la Declaración de la Independencia Centroamericana representó para Nicaragua un inmenso logro, “Nicaragua nos reclama en estas fechas la valentía y dignidad de cada uno de esos soldados nicaragüenses que lucharon con bravura y patriotismo en los corrales de San Jacinto, esa dignidad y valentía debe presentarse con la heroicidad de Andrés Castro. La Nicaragua de hoy nos demanda forjar un esfuerzo de patriotas unidos para retomar con responsabilidad el camino hacia el progreso para construir una sociedad más justa, libre y más humana”, expresó.

De igual manera, la diputada Ángela Espinoza, expresó que, septiembre es el mes en el que se resalta el sentido de dignidad nacional, el espíritu de luchas y victorias de los Héroes de todo tiempo para que hoy haya una Nicaragua en paz.

“Honramos a nuestros Héroes de la Patria, al Cacique Diriangén, Cacique Nicarao, que se enfrentaron al imperio de la colonia española, al General Benjamín Zeledón, al General Augusto Nicolás Sandino, Blanca Aráuz, que enfrentaron y vencieron al imperio yanqui invasor e intervencionista, a Andrés Castro que con piedra en mano derribó al filibustero, al General José Dolores Estrada, a los indios flecheros de Matagalpa que junto a sus tropas vencieron a los filibusteros. Hechos históricos que han marcado el espíritu de lucha del pueblo nicaragüense, demostrando el patriotismo y heroísmo de nuestros antepasados, que con decisión y coraje defendieron nuestra soberanía, independencia y autodeterminación”, concluyó.