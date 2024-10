Un año de 7s de octubres en Gaza Asia Occidental y los pueblos antiimperialistas

Al Pueblo mártir de Gaza – Pueblo mártir de Palestina, al Pueblo mártir de Líbano, al Pueblo mártir de Siria, al Pueblo mártir de Irak, al Pueblo mártir de Yemen, al Pueblo mártir de Irán.

Día 7 de octubre el sionazismo con 7 frentes.

Hay más banderas Palestinas en el mundo que todas las estadounidenses y del ente colonial sionista juntas, ¿con quién se solidarizan los pueblos?

Yo se los huesos, los hierros que tiene mi corazón, el día en que los guarda, son los que le dan forma, son parte de su palpitación, son los mismos huesos y hierros de muchos corazones de dueños Resistentes. Día 7 de octubre, transmite tú el valor de la palabra Resistencia. Cuántos Nasrallah nos respaldan: haced Resistencia, Construid noticias, Sed fuerza en las trincheras de cada vida antiimperialista, de cada trinchera comunicacional: 7 de octubre, los huesos y los hierros del corazón, tú, empiezan en Gaza.

Tu palabra dispara – dispara tu palabra, piedras, ráfagas, estallidos de palabras y a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo, … tus palabras van directas, son tus palabras y abren grietas – rajan – muestran al sionazi, por eso cortan teléfonos, canales, censuran todo lo que pueden, hacen leyes para perseguir, tus palabras van directas a sembrar conciencia, con ellas honras a los mártires, a los dignos, a los primeros.

Si nadie te pide – te dice – te habla de Resistir al sionazismo, di tú, haz tú, mueve la máquina humana de huesos y de hierros encorazonados que posees.

2. 7 de octubre de 2023 -7 de octubre de 2024, un año de 7s de octubres, el Pueblo de Gaza en busca de libertad rompió el gueto impuesto por el régimen colonial sionista.

Los sionistas están hablando en cada bomba de su cosmovisión, la imperialista neoliberal, suya integrada y naturalizada genocida que canta en sus crímenes que encubren diciendo que asesinar a los que no se someten es una labor civilizatoria. Igual que los nazis, que los fascistas, que los franquistas.

La Resistencia se pronuncia y destaca en la cosmovisión que contiene la igualdad de los pueblos, hermanados, la igualdad expresada en la lucha de liberación, la libertad rompiendo el muro de asfixia sionazi, el gueto, al que estaba sometido el Pueblo de Gaza.

Los imperialistas pretenden que normalicemos la existencia que fabrican, la existencia decrépita y mortal que empapa de sangre cada palmo de tierra, que integremos el supremacismo hasta formar parte de la “cultura”.

Despierta, estate atento, han avanzado mucho en la sumisión de las clases trabajadoras, jóvenes y no jóvenes se consumen en la pérdida de motivos en la vida, de objetivos, de identidad, de no saber qué hacer, de no saber la dirección que llevan: están en el cauce imperialista, son mano de obra del plan global de sumisión o muerte, corazón confuso, frustraciones, desorientaciones, les han vaciado el corazón de huesos y hierros.

3. 7s de octubres rompiendo el gueto de Gaza, la palabra disparada abrió los oídos, los ojos de los pueblos, solo los pueblos pueden hacer que todo vuelva a empezar, a moverse, a construir Resistencia, a socializarse y hacer comunidad, a construir cultura de unidad popular.

Los continuadores del nazismo tienen su fuente de alimentación en el Congreso de EEUU y en los regímenes de la UE país por país, parecen las olas últimas del tsunami. Si a los que actúan como máquinas no les duele reproducir lo que hace el imperio … ¿hay algo que esperar de ellos?, así sucedió en cada invasión, golpe, guerra que su amo pone en marcha. En Palestina fue en 1948 emprendiendo el camino de recuperación del nazismo, casi 80 años después buscan “la solución final”. Entonces los derrotó la Unión Soviética, ¿y ahora quién los va a derrotar?

4. ¿Hay algo más importante que la unidad de los pueblos ante el enemigo? Detrás de los representantes públicos imperialistas hace señales Trump, si no es Kamala es él, el que se atreve a dar la orden de tirar las bombas atómicas contra Irán porque Irán se mantiene en Resistencia: la cara vieja del la muerte, el último “jinete del apocalipsis” que reabre los hornos, otra vez “la solución final” es resucitada por la crisis de la cosmovisión imperial y su creación nazi del siglo XXI. El Tribunal mundial que juzgue a la organización colonial sionazi deberá sentar juntos a esos genocidas jefes de las corporaciones imperiales y sus representantes políticos, como Trump.

Un año de 7s de octubres en Gaza, Asia Occidental y los pueblos antiimperialistas: Honor y gloria a los mártires.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero; y, Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Presidente de AMANE. Miembro de la Asociación Europea de Apoyo a los Detenidos Palestinos. Miembro de la Red de Artistas, Intelectuales y Comunicadores Solidarios con Nicaragua y el FSLN. Colaborador del canal Antiimperialistas.com, de la Red en Defensa de la Humanidad.