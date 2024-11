Patrones de emancipación en el mundo mayoritario

En su intervención en el reciente foro de discusión de Valdai, el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin comentó, “El antiguo arreglo mundial está desapareciendo irreversiblemente, en realidad ya ha desaparecido, y se está desarrollando una lucha seria e irreconciliable por el desarrollo de un nuevo orden mundial. Es irreconciliable, sobre todo, porque ni siquiera se trata de una lucha por el poder o la influencia geopolítica. Es un choque de los mismos principios que subyacerán a las relaciones de países y pueblos en la próxima etapa histórica.”

La observación del Presidente Putin se refleja en el comportamiento de los gobiernos de los países del mundo mayoritario ante el nuevo orden de las relaciones internacionales en desarrollo. El desarrollo del choque de principios mencionado por el presidente Putin se manifiesta en diferentes niveles porque la cultura imperialista de hostigamiento y pillaje impulsa sus relaciones internacionales por medio de una lógica subyacente gánster, la de nunca dejar que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo tu mano derecha y nunca firmar nada de buena fe. En años recientes han habido muchos ejemplos de esta realidad.

Los poderes occidentales aplicaron esta lógica mafiosa contra las autoridades rusas en relación a los Acuerdos de Minsk para ganar tiempo y montar una agresión aplastante contra la población rusoparlante de la región de Donbass. Ahora se ve este mismo perverso discurso criminal en operación de parte de los gobiernos occidentales en relación a Palestina. Desde la fundación de Israel en 1948, jamás han sido serios en defender los derechos del pueblo palestino. A la par de todo su discurso falso en apoyo a los derechos humanos, siempre han facilitado las políticas sionistas de limpieza étnica. Ahora lo hacen abiertamente hablando del derecho de Israel de defenderse mientras el régimen israelí masacra diariamente a docenas de mujeres, a personas ancianas, a niñas y niños. Hacían igual desde 2014 en adelante cuando deliberadamente ignoraban la matanza de parte de Ucrania de su propia población rusoparlante antes de la Operación Militar Especial rusa.

Los pueblos de América Latina y el Caribe han aguantado este doble discurso también desde la fundación de la Organización de Estados Americanos en 1948. Los golpes de estado y las agresiones, la presencia de bases militares, las medidas coercitivas unilaterales, la intromisión en los asunto internos siguen siendo permanentes. La principal diferencia ahora es la exitosa resistencia de las revoluciones en Cuba, Nicaragua y Venezuela, la determinada resiliencia de los movimientos populares del continente y la creciente influencia, inversión y comercio de la República Popular China. En relación a la observación del presidente Putin, en América Latina y el Caribe se trata de un choque entre la estilo yanquí de la Doctrina Monroe “haz lo que queremos o ya verás…” y las relaciones al estilo chino de respeto y beneficio mutuo ganar-ganar.

La reciente cumbre de las economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en Lima, Perú, ofreció una captura de pantalla del estado actual del choque entre la cultura yanqui y la cultura china a nivel mundial. Aunque el gobierno de los Estados Unidos norteamericanos intentó secuestrar la agenda del foro para atacar a Rusia sobre la guerra en Ucrania, no pudo. La coordinación del foro insistió en “el fortalecimiento de APEC como una plataforma de cooperación eficaz, basada en el consenso como su herramienta más importante”.

Los documentos del Foro ofrecen una impresionante agenda de trabajo hacia una área Asia Pacífico de Libre Comercio dentro de un firme marco conceptual para “alentar la transición de los actores económicos de la economía informal a la formal en la región de Asia y el Pacífico y apoyar su participación en la economía global… Reconociendo el importante papel que desempeña esta transición en el fomento del crecimiento económico inclusivo, la mejora de la productividad y la creación de resiliencia económica.” Todos los documentos del foro se enfocan en temas concretos basados en “los principios de cooperación voluntaria y no vinculante, creación de consenso, diálogo abierto y respeto equitativo por las opiniones de todos los participantes.”

Este lenguaje de los documentos del Foro de APEC en Lima refleja la visión de las relaciones internacionales promovida por el grupo de países BRICS+ expresado en la declaración de su reciente cumbre en Kazan y la declaración de los países de la Organización de Cooperación de Shanghai en Islamabad, ambos en el pasado mes de octubre. En el foro APEC participaron cinco países miembros o asociados del grupo de países BRICS+, Brasil, China, Indonesia, Malasia y Rusia. China y Rusia también son miembros fundadores de la Organización de Cooperación de Shanghai. Las economías latinoamericanas que participaron en el foro fueron México, Perú y Chile como miembros y Brasil como invitado.

Aunque los Estados Unidos norteamericanos y sus países aliados suscriben de manera formal a la visión cooperativa del foro APEC para el desarrollo económico de la vasta región Asia Pacífico, a la par impulsan el militarismo amedrentador. De una manera que refleja esta realidad, el gobierno huésped peruano había invitado un contingente numeroso de cientos de militares estadounidenses para reforzar la seguridad del foro en Lima. En general, las fuerzas armadas norteamericanas siguen aumentando su presencia en la región tanto en Perú y Ecuador como en Argentina y Paraguay y también en el Caribe en Guyana, entre otros países de la región.

En este contexto fue relevante la reunión bilateral entre el presidente Xi Jinping y el presidente Joe Biden al margen del foro en Lima. La agencia de noticias Xinhua de China informó este fin de semana que «El presidente chino, Xi Jinping, dijo el sábado que si la parte estadounidense siempre dice una cosa pero hace otra, será perjudicial para su propia imagen y socavará la confianza entre China y Estados Unidos.” De todos modos, queda a ver la posición asumida en sus relaciones con la República Popular China de la venidera administración norteamericana de Donald Trump.

La enorme mayoría de los países del mundo buscan como garantizar la paz porque saben que la Paz es una condición imprescindible para asegurar el desarrollo humano de sus pueblos. Como explicó nuestro Presidente Comandante Daniel en enero 2023 al abrir el nuevo período de la Asamblea Nacional en ese año, “…por muy buenas intenciones que tenga un Gobierno, por muy buenas intenciones que tengamos nosotros como Gobernantes, por muy buenas que sean nuestras Plataformas de Gobierno, si no hay Paz, no pueden caminar estos Programas. Sin Paz, sencillamente, no se pueden construir Escuelas, no se pueden construir Carreteras, no se pueden construir Hospitales.”

Así que un elemento central del quehacer de los gobiernos serios y sensatos del mundo mayoritario es la búsqueda de la seguridad mutua con sus países vecinos porque sin tener la Paz el desarrollo humano de los pueblos es imposible. El Presidente Xi Jinping de la República Popular China, hablando de la Iniciativa de Seguridad Global de su gobierno, ha comentado «Debemos defender el principio de la indivisibilidad de la seguridad, construir una arquitectura de seguridad equilibrada, eficaz y sostenible, y oponernos a la construcción de la seguridad nacional sobre la base de la inseguridad en otros países».

El ejemplo del conflicto de la OTAN contra Rusia en Ucrania claramente vindica la insistencia del presidente Xi Jinping que la verdadera seguridad mutua tiene que ser indivisible e inclusivo, derivado del principio fundacional de las Naciones Unidas de la soberana igualdad entre todos los Estados. Las autoridades rusos han argumentado que, en relación a la ampliación agresiva de la OTAN en Europa Este, no es permisible que un Estado busca asegurar su seguridad si viola la seguridad de otro Estado. El interés de tantos gobiernos de asociarse al grupo de países de BRICS+ demuestra que la gran mayoría de los gobiernos del mundo mayoritario comprenden este tema fundamental para promover la evolución de las relaciones internacionales de manera estable y de beneficio mutuo.

El Presidente Xi Jinping ha afirmado sobre la relación entre el desarrollo y la seguridad, “La seguridad para el desarrollo es como cimientos para un edificio, si los cimientos no son sólidos el edificio tambaleará. Debemos persistir en la integración orgánica de la seguridad política, la seguridad del Pueblo y la supremacia de los intereses nacionales y en la intrepidez y habilidad para luchar con vistas a robustecernos de forma integral” La mayoría de los gobiernos del mundo mayoritario coinciden con esta visión china del desarrollo humano nacional de sus pueblos como es evidente en el gran interés despertado por el desarrollo del grupo de países BRICS+.

Este es especialmente el caso de los países africanos. Este año han habido dos foros muy importantes de los países africanos con la República Popular China y la Federación Rusa respectivamente. El Foro África-China tomó lugar el pasado mes de septiembre, seguido en noviembre por foro ministerial entre los países de África con Rusia. Después del foro ministerial en Rusia, las autoridades rusas anunciaron la condonación de US$20 mil millones de la deuda de varios países africanos a la Federación Rusa. Esta medida para aliviar el endeudamiento de los países africanos sigue otra decisión para condonar un monto similar el año anterior anunciado en marzo 2023 por el presidente Putin. La cancillería rusa informa que este año el foro ministerial de los días 9 y 10 de noviembre tenía más de 1500 participantes entre ministros de gobierno, diputados parlamentarios, académicos y científicos y representantes empresariales.

El Foro enfocó en el desarrollo del Plan de Acción Rusia África para 2023-2026 en relación a temas como la seguridad alimentaria y la cooperación agroindustrial, la formación de personal para promover la productividad económica, la exploración geológica, la digitalización, la cooperación en educación, la sanidad y las políticas para la juventud. El foro incluyó representantes de la Comisión Económica Euroasiática y sus colegas homólogos de África quienes intercambiaron criterios sobre la “integración de las integraciones”. También dieron seguimiento a la Declaración Final de la Segunda Cumbre Rusia-África de julio 2023 en relación a temas como la lucha antiterrorista, la prevención de una carrera armamentística en el espacio y cómo enfrentar las manifestaciones de neocolonialismo.

La emancipación de los países africanos del dominio neocolonial norteamericano y europeo también fue un tema central en el foro ministerial África Rusia del mes pasado, y en el Foro de Cooperación China-África junto ccon la Novena Conferencia Ministerial del 4 al 6 de septiembre de 2024, en Beijing. Cincuenta y tres países participaron junto con un representante de la Unión Africana.

El Foro aprobó un Plan de Acción 2025-2027 que cubre:

• un resumen de los compromisos concretos de China con África para los próximos tres años

• la cooperación política para la paz y la seguridad,

• la gobernanza y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones,

• la cooperación en la Ruta y Franja y la Agenda 63 de la Unión Africana,

• cómo priorizar la industrialización, comercio y desarrollo energético de África,

• apoyo para desarrollar los talentos y empoderamiento de las mujeres y la juventud en África,

• cooperación para el desarrollo sostenible,

• cooperación Pueblo a Pueblo

Llama la atención, una parte del Preámbulo del documento que en efecto denuncia la práctica histórica colonial y neocolonial de los países norteamericanos y europeos :-

“ Las dos partes elogian las relaciones China-África que han entrado en la nueva era de construcción de una comunidad China-África de alto nivel con un futuro compartido. Las dos partes se comprometen a seguir guiándose y defendiendo la apertura y la inclusión en el desarrollo de las relaciones entre China y África. China no interferirá en la exploración por parte de los países africanos de vías de desarrollo que se ajusten a sus condiciones nacionales; China no interferirá en los asuntos internos de los países africanos; China no impondrá su voluntad a los países africanos; China no atará cuerdas políticas a la asistencia a África; y China no buscará ganancias políticas unilaterales en la inversión y el financiamiento de la cooperación con África. Las dos partes siempre defenderán el espíritu de amistad y cooperación entre China y África, y fomentarán una asociación estratégica y cooperativa integral aún más fuerte entre China y África.”

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, invitado al foro, describió a China como el socio comercial más antiguo y más grande de África y apoyó la decisión del Presidente Xi Jinping de lanzar la Iniciativa de Desarrollo Global enfocado en el desarrollo ecológico y la cooperación basada en la integridad. Guterres comentó que «la asociación de China con el continente africano es el pilar principal de la cooperación Sur-Sur…Pueden contar con el pleno compromiso de las Naciones Unidas en apoyo de una sólida asociación China-África, hacia nuestro objetivo compartido de paz, desarrollo sostenible y derechos humanos en un planeta saludable».

Los resultados de la cumbre BRICS+ en Kazan, de la cumbre APEC en Lima y de los foros con África de Rusia y China confirma el cambio decisivo en el equilibrio del poder político, económico y militar al nivel internacional global. Los foros África China y África Rusia, cada uno con la participación de más de cincuenta países africanos señalan lo que podría ser la etapa final para los pueblos africanos en su lucha para superar las secuelas del colonialismo y la asfixiante empuñadura muerta del neocolonialismo en su desarrollo humano. Los países del mundo mayoritario en vías de desarrollo no necesariamente quieren enfrentarse a los países desarrollados porque solo buscan un espacio político y económico justo que les permite realizar sus aspiraciones y necesidades. Sin embargo, los países desarrollados no quieren abrir ese espacio lo cual hace inevitable algún tipo de confrontación.

En el caso de África queda a ver como se desarrollan los intentos de la Alianza de los Estados del Sahel, Níger, Mali y Burkina Faso, para liberarse del dominio del antiguo poder colonial, Francia y su aliado los Estados Unidos norteamericanos. De igual manera, en otro importante país de África Oeste, Senegal, el nuevo gobierno enfrenta una compleja transición hacia una economía próspera y sostenible. El primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, ha anunciado recientemente un ambicioso plan de desarrollo humano para su país llamado “Senegal 2050” y ha explicado «los modelos de desarrollo que se nos han presentado o aplicado hasta ahora nunca podrán desarrollar nuestro país.” Por otro lado, también queda a ver si Egipto y Etiopía, ambos países africanos del grupo BRICS+, van a poder resolver sus agudas diferencias dentro del marco BRICS de diálogo y respeto para sus respectivos intereses

Todos estos países africanos y demás países del mundo mayoritario están explorando los posibles caminos hacia un futuro compartido de la humanidad basado en las necesidades y aspiraciones de la persona humana de sus poblaciones. El intercambio de experiencias en las recientes cumbres y foros internacionales indica que la tendencia categórica que prevalece en nuestros países es de buscar relaciones de cooperación abiertas y sinceras basadas en la igualdad y el respeto. Las aspiraciones comunes de todos estos pueblos es para un desarrollo humano sostenible que elimina la pobreza en un sistema mundial de cooperación financiera y económica justa y también de la Paz basada en la seguridad indivisible para todas y todos.

Es inevitable el choque de estas aspiraciones justas de los pueblos del mundo mayoritario contra la resistencia de las criminales élites codiciosas norteamericanas y europeas. El presidente Putin en el foro Valdai comentó que el resultado de este choque “determinará si seremos capaces, a través de esfuerzos conjuntos, de construir un mundo que permita a todas las naciones desarrollar y resolver contradicciones emergentes basadas en el respeto mutuo por las culturas y civilizaciones, sin coerción y el uso de la fuerza.”

Tenemos la respuesta revolucionaria a la pregunta del presidente Putin en las palabras de Nicaragua ante el Foro Parlamentario Mundial en Venezuela contra el Fascismo, Neo Fascismo y Expresiones Similares, “Nuestros Pueblos demandan acciones en cada lugar del Mundo donde se vea la mano criminal del Fascismo. No debe dejarse que la Batalla sea desunida e intermitente. Junto al Pueblo Siempre! Que la Victoria sea Cierta y la Paz alcanzada sea el premio final!”