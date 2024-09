Occidente fascista y libertad de expresión

El cinismo e hipocresía de las élites que controlan los gobiernos norteamericanos y europeos sigue llegando a niveles cada vez más agresivas y demenciales contra sus propios pueblos y muy peligrosos para los pueblos del mundo. Casos notorios como la persecución de Julian Assange han confirmado que la represión y censura en las sociedades occidentales siempre han sido latentes debajo del superficial barniz de la aparente libertad de expresión permitidas por las oligarquías gobernantes. Las sociedades norteamericanas y europea se han caracterizado durante décadas por la concentración del control de los medios en manos de cuatro o cinco empresas privadas de clara ideología neoliberal.

Hay que recordar la censura y la brutalidad policial que estos gobiernos desplegaron contra miles de personas quienes protestaron contra las extremas medidas de cierre económica durante la pandemia del Covid-19, por ejemplo en Canadá y Holanda. Entre 2020 y 2022, los gobiernos occidentales ensayaron diversas técnicas de censura directa de los medios de televisión y radio y de censura indirecta por medio de las grandes empresas privadas transnacionales de las redes sociales y de internet. En el Reino Unido el gobierno creó una unidad de guerra psicológica llamado SPI-B como parte de su Grupo de Asesoría Científica para Emergencias. El objetivo específico de SPI-B fue de infundir suficientes niveles de miedo entre la población para hacer a las personas más dispuestas a cumplir con las represivas normas del cierre económico que el gobierno implementaba.

Esta política de guerra psicológica en Reino Unido fue reforzada por medidas de la represión policial contra las personas que criticaban a las autoridades en las redes sociales. Los métodos de represión de la libertad de expresión probados por los gobiernos occidentales y las grandes empresas de comunicación durante la pandemia del Covid-19 se intensificaron desde febrero 2022 con el inicio de la operación especial militar de Rusia en defensa de la población rusa en Donbass. Ahora, desde la operación Inundación Al Aqsa de la Resistencia Palestina del 7 de octubre 2023, el clima de represión y censura en Norte América y Europa se ha empeorado todavía más.

Parece que hay una relación inversa entre los reveses a nivel internacional de las élites gobernantes de Estados Unidos y sus países satélites y el aumento de la censura y la represión contra sus propias poblaciones. Tanto en Norte América como Europa se va extendiendo la censura de las personas que critican y cuestionan la política exterior de sus gobiernos, especialmente en relación a los criminales regímenes genocidas de Ucrania e Israel. Un aspecto altamente siniestro, pero a la vez previsible, de este proceso es como se ha confirmado la unión fascista entre los gobiernos y las empresas transnacionales de la comunicación digital la cual ha reforzado la corrupta unión fascista estructural entre los gobiernos occidentales y las grandes empresas de los armamentos y la alta tecnología militar.

En efecto se ha privatizado la censura y la supresión de la información disidente e inconveniente de manera que las empresas de las grandes plataformas del internet han llegado a ser cómplices esenciales para hacer cumplir los tipos de censura tradicionalmente asociados con los gobiernos. Todo esto es parte de la agenda de las élites occidentales para destruir la capacidad de las naciones estados soberanas de resistir el poder de las grandes empresas capitalistas. En verdad, estas enormes corporaciones transnacionales de inversión, notoriamente las norteamericanas Blackrock, Vanguard y State Street y sus homólogas europeas como Allianz, Amundi o UBS garantizan las políticas estatales que quieren ver implementadas por medio de co-optar, de una manera u otra, a la clase política y la alta burocracia gubernamental.

El ejemplo descubierto más reciente de este tipo de corrupción fue el acuerdo ilícito de un contrato valorado en miles de millones de Euros entre Ursula von de Leyen, Presidenta de la Comisión Europea y la empresa transnacional farmaceútica Pfizer. Es difícil de concebir la enorme riqueza calculada en millones de millones de dólares manejada por estas gigantes corporaciones que influyen en las grandes empresas de todos los sectores, de energía, de farmaceútica, de armamentos, de agronegocios e incluso de poderosos conglomerados financieros como Goldman Sachs o J.P.Morgan-Chase. Es notorio que Blackrock, para tomar un ejemplo, ha comprado 30% del territorio de Ucrania y sin duda ya tiene planificado su futura inversión en el territorio de Gaza donde las y los políticos occidentales que controlan siguen facilitando la genocida limpieza étnica de la población palestina.

Es imposible exagerar la maldad anti-humana del capitalismo occidental, lo cual explica su violento choque con las posiciones humanistas y genuínamente democráticas de los gobiernos de países como la Federación Rusa y la República Popular China. Los gobiernos de estos países defienden los principios de la no intervención, la soberanía, la autodeterminación y el respeto e igualdad entre las naciones y los pueblos. En los últimos cinco años de creciente conflicto internacional y persistentes bajos niveles de crecimiento económico a nivel nacional en el Occidente, se calcula que el un por ciento más rico del mundo ha tenido ganancias de alrededor de un millón quinientos mil millones de dólares mientras la mayoría de la población mundial ha perdido un monto casi igual.

La avaricia de las élites occidentales no tiene límites. Para ellas el genocidio de pueblos enteros es meramente un costo externo más de hacer negocios, algo no afecta para nada sus ganancias. Les ayudan sus políticos co-optados como Joe Biden, Donald Trump, Keir Starmer, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, sus organizaciones no gubernamentales y sus fichas en instituciones multilaterales como el señor Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas. Para encubrir la realidad de su prácticamente total co-optación, las y los dirigentes políticas occidentales ocupan la interminable falsa jerga de las oligarquías norteamericanas y europeas sobre los derechos humanos, la libertad de expresión, la supuesta separación de poderes, los inexistentes medios independientes y su misterioso amigo secreto, el orden-basado-en-las-reglas.

Se ocupan desde los métodos más crudos hasta las técnicas más sofisticadas. Por ejemplo, Youtube ha practicado la eliminación total en sus servidores de los videos de varios reporteros que han probado y expuesto la falsa cobertura de los medios occidentales de los temas internacionales. Youtube borró todos los cientos de videos de nuestro hermano Dick Emanuelsson entre los cuales eran numerosos videos de la lucha popular contra los gobiernos fascistas de Colombia y Chile, el golpe en Honduras y sus secuelas, además de varias entrevistas con sobrevivientes de los atentos asesinos de los golpistas en Nicaragua durante 2018. Las y los hermanas y hermanos de nuestra Red de Comunicadores y Juventud Presidente también conocen muy bien las técnicas de censura aplicadas por plataformas como Youtube, Facebook, Instagram y Twitter en aquellos momentos.

Youtube también eliminó otros cientos de videos de la compañera Eva Bartlett que revelaron los crímenes de los cómplices occidentales terroristas en Siria y la realidad genocida de la ocupación sionista de Palestina. En Europa ahora, el gobierno del Reino Unido está aplicando la Ley Anti-Terrorista contra reporteros acreditados para acusarlos de haber apoyado el terrorismo. El pasado mes de agosto, el compañero británico Richard Medhurst fue arrestado por un grupo de policías anti-terroristas en el aeropuerto de Londres de Heathrow, detenido por 24 horas, interrogado y acusado de haber apoyado a una organización terrorista por haber reportado los crímenes sionistas en Palestina. Todos sus dispositivos fueron confiscados y fue liberado bajo fianza con la condición que reporta periódicamente a la policía.

Una semana después del arresto de Richard Medhurst, otra reportera acreditada como periodista, la compañera británica Sarah Wilkinson fue arrestada en su casa por un grupo de dieciséis policías anti-terroristas, algunos armados y con la cara cubierta. La compañera ha informado que estos policías la maltrataron físicamente, destruyeron su propiedad, robaron más de doscientos libras esterling en efectivo y su pasaporte y profanaron las cenizas de su madre, echándolas al piso de la casa. La compañera fue detenida en una estación de policía donde le negaron el medicamento que ella toma para una crónica condición dolorosa gastrointestinal. Lo acusaron de terrorismo por haber compartido reportes de periodistas en Gaza. La dejaron libre bajo fianza con la condición que reporta a la policía periódicamente y que entregue su pasaporte, lo cual los policías le habían llevado al allanar su casa, junto con su dinero en efectivo y todos sus dispositivos digitales.



Una condición extrema de la fianza de Sarah Wilkinson es que ella no debe tocar ningún dispositivo digital, ni su teléfono, una cámara, una computadora o una grabadora. La compañera vive en un lugar rural remota donde casi no hay transporte público y ella no tiene vehículo, así que las autoridades saben que es prácticamente imposible para ella cumplir con las condiciones de su fianza. Ambos Richard Medhurst y Sarah Wilkinson enfrentan 15 años de cárcel por haber cumplido con su legítimo trabajo periódistico al reportar sobre el genocidio sionista en Palestina lo cual el gobierno británico apoya con armamentos.





Esta escalada en la represión contra reporteros profesionales sigue la criminalización de la protesta en los países europeos donde ahora en muchos casos es ilegal llevar la bandera palestina y gritar lemas palestinos como “Palestina libre del río al mar”. Cientos de activistas pro Palestina han sido arrestados en Europa por este tipo de gesto de protesta que ahora en países como Alemania y Reino Unido se trata como un delito criminal. Lo que se nota especialmente en los casos de Sarah Wilkinson y de Richard Medhurst es la saña con que las autoridades actuaron contra dos personas pacifistas, lo cual indica una clara orientación política de alto nivel de hacerles daño, de provocarlas y humillarlas.

En Estados Unidos también este tipo de represión contra personas disidentes va escalando. Varios hermanos solidarios con Nicaragua son también muy activos en apoyo a la causa de Palestina o a la revolución bolivariana de Venezuela y critican el apoyo occidental al régimen nazi de Ucrania. Muchos de ellas y ellos ahora son detenidos e interrogados por las autoridades cada vez que regresan a Estados Unidos de una visita al extranjero. Ahora, las autoridades estadounidenses han dictado que el grupo mediático ruso Rossiya Segodnya y sus subsidiarias, Ria Novosti, RT, TV-Novosti, Ruptly y Sputnik son agentes extranjeros en vez de medios periodísticas. Esto implica que cualquier ciudadano estadounidense que colabora con estos medios corre el riesgo de ser acusado de ser un agente de la Federación Rusa con todas las secuelas legales que pueden enfrentar por ese motivo.

Esta medida afecta a cientos de personas norteamericanas críticas de su gobierno, quienes hasta la fecha han trabajado con los medios rusos como reporteros, comentaristas, escritores o periodistas Así que, en vez de aplicar de manera cruda y brutal las leyes anti-terroristas como lo ha hecho el gobierno británico contra disidentes pro-palestinos, los yanquis ocupan su ley sobre agentes extranjeros para poder aplicar la ley criminal al legítimo periodismo. Esta escalada de la censura y la supresión de la información verdadera intensifica la censura efectiva aplicada durante décadas por los medios controlados por las élites gobernantes en Norte América y Europa.

Y es notable que esta escalada acompaña una campaña de parte del señor Elon Musk dueño de la plataforma digital X contra las autoridades judiciales de Brasil que han demandado a la gerencia de X por no cumplir con los requisitos de la ley para poder operar en Brasil. Es impresionante que gran parte de la opinión progresista internacional apoya a la campaña de Elon Musk supuestamente en defensa de la libertad de expresión. En realidad, se trata de una cínica técnica de captura psicológica de la opinión pública como parte del continuo asalto de las oligarquías occidentales contra la soberanía nacional de nuestros países. El señor Musk y su equipo colaboran íntimamente con las autoridades estadounidenses y sus servicios de inteligencia como se demuestra el uso del complejo satelital Starlink en Ucrania y en otras regiones del mundo donde Estados Unidos y sus aliados intervienen. Nunca se debe de olvidar que el señor Musk justificó el golpe de estado de 2019 en Bolivia diciendo “Haremos golpes contra cualquier que queremos…”

Las enormes empresas de la comunicación digital como X, Meta y Alphabet trabajan de la mano con los gobiernos para manipular el tema de la libertad de expresión a la vez que desarrollan técnicas más y más avanzadas para controlarla, para formar y moldear lo que sus usuarios piensan y creen. Ahora con el uso de la Inteligencia Artificial estas monopolios pueden invadir las mentes de poblaciones enteras con sugerencias que permiten a las personas creer que están pensando libremente cuando en verdad se han capturado emocional, psicológica y políticamente. Una función fundamental de las redes sociales es de suministrar gratis a la grandes empresas toda la materia prima que las empresas requieren para poder entrenar sus Modelos de Idioma Grandes (LLMs por sus cifras en inglés).

Estos LLMs se ocupan para generar una realidad virtual en que las poblaciones puedan llegar a confiar más que confían en la realidad real y verdadera de sus vidas diarias. Así que las élites gobernantes occidentales atacan a sus poblaciones por medio de la represión física y legal tradicional pero también por medio de las nuevas técnicas altamente sofisticadas de la guerra psicológica. A la vez, ocupan esta misma guerra psicológica masiva junto con una proliferación de ilegales medidas unilaterales coercitivas, para atacar a las naciones que defienden su soberanía. Es lo que ha ocurrido aquí en Nicaragua, contra Cuba y Venezuela, contra la República Popular China y la Federación Rusa, contra Siria e Irán, contra la República Popular Democrática de Corea y Myanmar, contra Zimbabue y Etiopía y los países del Oeste de África, e incluso contra muchos países más.

Es demás comentar la extrema hipocresía de las y los oligarcas occidentales y sus medios de comunicación. Las élites dueñas del puñado de empresas que dirigen el capitalismo occidental amenazan la paz en todo el mundo. Intentan justificar su insaciable, sádica avaricia con la retórica hueca del libre mercado y la libertad de expresión. Sus medidas coercitivas unilaterales demuestran claramente que ellas no creen para nada en la ficción de un mercado libre. Tampoco creen en la libertad de expresión de las fuentes que proveen información la cual las oligarquías norteamericanas y europeas consideran inconveniente y no deseada.

Por un lado, previenen el acceso de sus poblaciones a una información veraz y real por eliminar física y jurídicamente las fuentes que lo pueden suministrar. Por otro lado, al promover el acceso libre a sus propias plataformas digitales de control mental masiva, sin trabas legales de parte de los gobiernos soberanos, se asegura el despliegue global de una variedad perversa de la libertad de expresión que las élites controlan totalmente. Se trata de una fase peligrosa muy avanzada del fascismo occidental que ahora enfrenta una categórica derrota estratégica en Ucrania y también, más adelante, en Palestina.