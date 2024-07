Compañera Rosario Murillo: Arriba los Pueblos Libres !

Hoy és Miércoles 24 de Abril y estamos, como siempre, en pie de Lucha, esas Luchas Nobles, Valientes, que libramos a diario en Unidad y Fortalecimiento del Bien Común. En Cariño, en Hermandad, Solidaridad. En Trabajo, Seguridad, Alegría y Paz. En Caminos, en Rutas, de Prosperidad.

Anoche viajamos a la República Bolivariana de Venezuela, País y Pueblo Hermano, ese Pueblo del Comandante Eterno, ese Pueblo de Bolívar, de Chávez, de Nicolás, ese País que siempre visitamos con Amor Gigante, ese Amor Gigante que nos tenemos los Pueblos Libres del Mundo… Nuestro Presidente el Comandante Daniel encabezó la Delegación que asiste a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, que reúne a Venezuela por supuesto, que coordina, que preside; a la Heroica Cuba; a Nicaragua Nuestra; a Bolivia, Grenada, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía, en este Año de tantas Luchas, de tantas Batallas, para alcanzar tantas Victorias. Para seguir alcanzando las Victorias desde nuestra Noble Alianza de Solidaridad, Respeto, Hermandad y Complementariedad.

Viajó también nuestro Coordinador de Medios, el Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo; el Asesor, Compañero Rafael Ortega; y Miembros de nuestro Gabinete de Gobierno, que siempre trabajan en coordinación con la Hermana Venezuela… Venezuela Heroica, Noble, Triunfante !

Y bueno, vamos a estar pendientes de la transmisión que hará TELESUR de los Discursos, Mensajes, de los Jefes de Estado y de Gobierno que se congregan allí en Cantos de Paz, Vida y Esperanza.

Cuando nos reunimos los Pueblos Libres del Mundo és para trabajar más y más por la Paz, y por el Mundo, este otro Mundo que ya habitamos, Multipolar, de Asociaciones respetuosas, fructíferas, positivas. Y nos reunimos para celebrar que somos Pueblos Grandes y Libres. Y nos reunimos para continuar trabajando, fortaleciendo ese Mundo que hemos soñado tanto, que estamos haciendo ya realidad, habitándolo con plena propiedad.

Luego también, en San Petersburgo se celebran Encuentros convocados por el Compañero General Nikolái Pátrushev, Secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. Allá está nuestro Compañero, Asesor Especial del Comandante Daniel, del Presidente, del Pueblo-Presidente, para la relación que crece todos los días, una relación histórica y de respeto, de confianza, de trabajo mutuo, siempre por la Paz en el Mundo que hemos venido creando. Un Mundo distinto. Un Mundo que queremos de Paz y Desarrollo, de Justicia y Verdades Verdaderas. Un Mundo Mejor.

Asiste a la Convocatoria del Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, el General Pátrushev, decíamos, Laureano Ortega, Asesor Presidencial y Representante Especial del Presidente para los Asuntos con Rusia; el Comisionado General Zhukov Serrano, Subdirector de la Policía; el Coronel Álvaro Martín Peña, Segundo Jefe de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército de Nicaragua; la Compañera Celia Reyes, Subdirectora General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), y la Escritora, Compañera Alba Azucena Torres, Embajadora de nuestra Nicaragua ante la Federación de Rusia.

Se han abordado los Temas y Proyectos de nuestra Cooperación Bilateral, sobre todo esa Cooperación que apuesta por un Mundo de Paz y que apuesta por fortalecer Seguridad, de manera que hemos reconfirmado los apoyos mutuos en todos los campos.

Esta Reunión entre Nicaragua, nuestro Pueblo, la Federación de Rusia, el Gran Pueblo Ruso, se dio en el marco de la Doceava Conferencia de Representantes de Alto Nivel para Asuntos de Seguridad, que se realiza en San Petersburgo. Y la Delegación de Nicaragua también ha participado en la III Reunión Multilateral del Grupo de Trabajo que conforma Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, reafirmando Posiciones comunes para hacer frente al hegemonismo destructivo de los Estados Unidos y de sus aliados europeos.

Entonces, Compañer@s, también queremos destacar que la participación ha sido plena, está el Ministro del Interior de Cuba, Compañero Lázaro Alberto Álvaro Casas; el Mayor General José Adelino Ornelas Ferreira, Jefe del Estado Mayor de la Comandancia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el Compañero Hugo Moldiz, Asesor del Presidente de Bolivia. Ahí ha estado el Compañero Laureano Ortega representándonos.

Luego, Compañer@s, también estamos hoy pendientes, decíamos, en primer lugar de los Discursos de los Presidentes que se han dado cita en esa Caracas hermosa. Y hablamos, estamos hablando, adonde vamos hablamos de lo mismo : Cómo fortalecer las Decisiones de Paz, de Diálogo, que nos lleven al Mundo Multipolar Pleno. Estamos ya habitándolo. Un Mundo Pleno, lo queremos Pleno, para trabajar junt@s contra todos los males que los Imperios pretenden seguirnos imponiendo, entre ellos el ignominioso Fascismo. Ese Fascismo, que ha representado millones de millones de víctimas, ultrajadas, y ultrajando a toda la Comunidad Humana con sus postulados segregacionistas, racistas, discriminatorios, criminales y ofensivos para la Dignidad Humana. La Valentía y el Heroísmo de los Grandes Pueblos de la Unión Soviética, les venció, en Mayo del 45. Pronto celebraremos el Aniversario de la Victoria… La Victoria de la URSS, de Rusia, en la Gran Guerra Patria, Victoria sobre el Fascismo, desgraciadamente en remanentes todavía por allí, y debemos seguir luchando para Seguir Venciendo.

En esos Encuentros también hablamos de las agresiones, de defendernos frente a las agresiones, llamadas ficcionalmente Sanciones, que constituyen bárbaras y salvajes Medidas, Unilaterales, Arbitrarias, Ilegales, contra los Pueblos Valientes, que “ni se venden, ni se rinden”. Porque no nos vendemos, ni nos rendimos, y en Fraternal Unidad seguimos luchando para habitar plenamente, decíamos, el Mundo Nuevo y seguir creando el Porvenir de Respeto, Armonía, Soberanías, Seguridad, Justicia y Bienestar para la Familia Humana.

En Naciones Unidas participamos en todos los Encuentros que se realizan, y luego también en la Corte Internacional de Justicia en otros Eventos, en respaldo a las Heroicas Luchas del Pueblo Palestino, enfrentado a la crueldad, al odio y al genocidio del Gobierno de Israel, que increíblemente recibe más apoyo para continuar con esos crímenes de lesa humanidad que impactan a la Comunidad Humana. Porque el Mundo atónito, los Pueblos atónitos, frente a la barbarie, se pronuncia/nos pronunciamos, se manifiesta/nos manifestamos, grita/gritamos, en las calles de tantas Ciudades y en todos los Foros y Organismos, condenando ese apoyo a la masacre, al salvajismo, a la brutalidad, al odio.

Quienes sufrieron el Nazismo en carne propia, y el Fascismo, con millones de millones de víctimas sacrificadas por mentes desquiciadas, delirantes, absurdas, hoy también, increíblemente, son los delirantes, los desquiciados y los absurdos ejecutores, en copia burda, de las atrocidades que ellos mismos sufrieron a manos de quienes hoy les respaldan con armas, municiones e implementos de destrucción masiva, aniquilando la Vida en todas sus formas, y desconociendo campantemente los Derechos Humanos sobre los que tanta alharaca hacen, de mentira en mentira, los patrocinadores de esos crímenes de lesa humanidad.

Y la mentira, y de mentira en mentira, que esgrimen como armas políticas contra los Gobiernos y los Pueblos que ni les sirven, ni se dejan dominar, ni son dóciles. Porque no somos dóciles, no les servimos, no somos sus sirvientes, no nos dejamos dominar, entonces ahí sí les interesa y les conviene hablar de Derechos Humanos, y se hacen los ciegos, los sordos, los mudos, frente al genocidio que a diario transmiten los Medios de Comunicación, que se cometen, que condenamos, como Seres Humanos ofendidos, condenamos el genocidio que se comete contra las Familias y el Pueblo Valiente de Palestina.

El Pueblo, nuestro Pueblo, el Gobierno de Nicaragua, en múltiples Foros y Eventos, defiende a ese Pueblo Hermano y su Derecho a ser reconocido como Estado en sus Tierras, Tierras que les pertenecen por Historia y Memoria, desde Tiempos Bíblicos, y antes. Y en estos días hemos estado en Trinidad y Tobago, como Vicepresidentes del Comité de Naciones Unidas sobre Palestina, siempre en defensa plena y potente de la Justicia, la Razón y el Corazón Sabio y Sensible que debemos presentar como Fundamento de todo lo que reclamamos, de todo lo que exigimos para esas Familias masacradas, ese Pueblo de tantas Lúcidas, Fuertes, Batallas. Allá estuvo en Trinidad y Tobago nuestro Embajador, Compañero Jaime Hermida, representándonos como Vicepresidentes del Comité de Naciones Unidas sobre Palestina.

Otra vez saludamos, y saludamos a las Delegaciones que nos visitan : Una desde el Reino de Arabia Saudita, llegaron ayer, encabezada por el Viceministro del Exterior y el Embajador del Reino de Arabia Saudita concurrente ante nuestra Nicaragua; a la Delegación que nos visita desde la República Popular China, encabezada por el Vicepresidente del Comité Permanente de la Comisión del Partido Comunista de China y Gobernador del Gobierno Popular de la Prefectura de Chuxiong; el Vice-Secretario del Comité Municipal del Gobierno Municipal de Taizhou; y los Directores Generales de las Oficinas de Asuntos Exteriores del Gobierno Popular Municipal de Hanjing. Y desde de la Federación de Rusia, el Director del Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Compañero Maksim Musikhin, quien ha estado intercambiando con las Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra Nicaragua.

Además, las Delegaciones de tantos Hermanos que en Nicaragua recibimos con indudable Cariño, esas Delegaciones muestran cómo fortalecemos los Lazos de Amistad Sincera, de Cooperación Respetuosa, de Amor, como Familia Humana. És nuestra Cultura de Paz, de Alegría, de Fé y Seguridad la que se expresa y se manifiesta en el Cariño con que atendemos a todos estos Hermanos de tantas partes del Mundo.