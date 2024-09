Árbol de la Vida amarillo para la luz y la esperanza

Querida compañera,

Expresarle mi agradecimiento. Que mejor homenaje para quienes dieron a su propia vida el valor de una misión histórica que un árbol de la vida en color amarillo, el color de la luz de la vitalidad, de la alegría, de la felicidad, de la comunicación, de la inteligencia y el intelecto, la vida buena, la energía y el honor, que abre los secretos del mundo, para abrir y cambiar lo que tenga que ser y dar cauce a la esperanza.

Inauguración del Árbol de la Vida en Conmemoración al 51 aniversario del tránsito a la inmortalidad de los Héroes de Nandaime

Arbol de la Luz y Vida

para vos

profeta de la luz y el color

de los días y locuras encendidas

Arbol de Vida

para el amor que trasciende el limite del tiempo

para alumbrar las generaciones

que guardan la mirada eterna de tus ojos tristes

Arbol de la vida

para traernos tu palabra

para abrir y romper cauces a la espernza

Arbol de Vida

Color amarillo

para vos y Oscar y Jonathan y Juan José

iluminando la misión histórica

de luchar, luchar y seguir luchando

Arbol de vida

faro para hacer, como ustedes

las grandes y pequeñas cosas

necesarias para cambiar la historia

para dar los pasos que deban ser andados

para seguir los trazos de tus pies

y dar pasos nuevos en tierra nueva

Arbol de Vida y de Luz

No más penumbras agridulces

No más desamparo

No más ultraje

No más monotonía

Solo sonrisas iluminadas de nuestros niños

Arbol de vida

de color del sol,

que nos trae tus sueños prometidos

el porvenir que ahora construimos

de leche y miel para todos

de vitalidad y sabiduría para todos

de alegría y felicidad para todos

de belleza e intensidad de vida buena para todos

de primaveras floridas y veranos fértiles

de energía, gloria y honor para la patria

Guisell Morales

SANDINO, SIEMPRE MÁS ALLÁ

EN LUZ, VIDA Y VERDAD

AL 45/19

EN FUERZA INSOBORNABLE, EN SOL DE LIBERTAD

EN LUCHA INCLAUDICABLE, EN NO RETROCEDER !

CON DANIEL Y EL FRENTE

EL PUEBLO-PRESIDENTE

PAZ CON DIGNIDAD !

VIVA LA REVOLUCIÓN !