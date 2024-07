18ª Nota Anticolonial: Salvar a los juguetes

1. Cuando NNUU estaba en manos de los imperialistas europeos, éstos decidieron que era el momento de partir Palestina, darle la mayor porción y la más rica a sus continuadores colonialistas, y abrir paso al genocidio en forma continuada, el día elegido fue el 29 de noviembre de 1947.

Así se estableció contra todo Derecho el ente colonial sionazi, violando la misma carta de la ONU que había servido de base para la creación del organismo del “consenso” que se decía al servicio de la paz. Los que abrieron paso al asentamiento colonial pusieron la semilla del ideario nazi, ocupación, expansionismo y exterminio de la población aborigen, envuelto en recreación mitológica con la que justifica la limpieza étnica. Terrible pero exacto.

El quejido hipócrita de “un pueblo sin tierra” era la envoltura que ocultaba la continuidad de la ideología que condujo la colonización del norte del continente americano. Es necesario saber los orígenes:

“En 1930 Robert Michels afirma -es más, celebra- la “afinidad entre el tipo yankee y el tipo fascista”. “No ha sido advertida” -prosigue el politólogo italo-alemán- “por nadie mejor que por Benito Mussolini que, en su mensaje al pueblo americano, dijo: “Nuestras dos Naciones tienen de hecho muchos puntos en común.

La Italia de hoy, como América, es sana, simple y llena de fe en sí misma”. El Duce admira en particular la “dura y fascinante”, la “gran conquista” del lejano Oeste, que puede servir de modelo para la expansión colonial y que, en efecto, inspiraría más tarde



a Hitler en su guerra de exterminio contra los “indígenas” de Europa oriental.” … “en los años inmediatamente posteriores a la caída del Tercer Reich, cuando toda la atención se concentraba en Alemania, la lectura dominante de la historia del antisemitismo revela en tiempos más recientes su saber real-político: se borra de un plumazo la importante función que desempeñó el racismo colonial y en particular el anti-camitismo (que se manifestó con particular fuerza en la República norteamericana) como estímulos en la formación del racismo anti-judío; de este modo se consigue dejar en la sombra un capítulo central, el estadounidense, de la historia del antisemitismo.

La apelación por parte de los jerarcas nazis tanto al régimen de la white supremacy como a Henry Ford es explicita y reiterada, pero todo esto se borra. Además, el silencio sobre el racismo colonial permite pasar por alto el hecho de que árabes y musulmanes se encontraron entre las primeras víctimas de los procesos de racialización que se han desarrollado en Occidente. De este modo vemos delinearse ahora el paisaje fantástico de la ideología actual.

El país que ha protagonizado las Guerras del Golfo, empeñado en sostener de modo incondicional a Israel y en rediseñar soberanamente el mapa geográfico y político del mundo islámico y de un área de crucial importancia en el plano geoeconómico y geopolítico, sería el campeón en la lucha contra el antisemitismo, hasta el punto de que antiamericanismo y antisemitismo tienden a ser considerados como sinónimos. … en Europa los “demonios antisemitas” se agitan “bajo la máscara del antisionismo, bajo la condena de las medidas israelíes frente a los palestinos” (Goldhagen), … para disparar una acusación que, precisamente después de Auschwitz, suena mucho más infamante bastaría tan sólo con un distanciamiento limitado respecto del gobierno de Tel Aviv o con una palabra de simpatía y de compasión por la suerte de un pueblo sometido a la ocupación militar; de condena por la jerarquización de los pueblos y de las “razas”, la denuncia del antisemitismo se torna aquí en su contrario, con el privilegio que se le confiere de modo exclusivo si no a un pueblo, al menos a un gobierno, que queda al amparo de toda crítica.”

Del libro titulado “El lenguaje del imperio. Léxico de la ideología americana”. Autor: Doménico Losurdo. Editores Escolar y Mayo.

2. A lo expuesto acompaña el rechazo al respeto y al entendimiento, lo que se traduce en odio racial a todo el que no sea lo que los sionazis determinan qué es ser “judío”, que quieren mostrar como tal a gente de diversas procedencias, que no tiene nada en común ni entre ella misma ni con la población de Palestina, ese es el cargamento que constituye el cuerpo invasor. ¿Quieren decirme el papel de estos intrusos y a quién servirían ahí?

Si el 29 de noviembre de 1947 los dueños imperiales de aquella ONU rompían Palestina, la ONU que se desarrollaría iba a tardar 30 años en poner atención a la fecha de El Desastre, la Al Nakba, fue el 29 de noviembre de 1977 cuando declaró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

¡30 años! Mucho más tarde, otro 29 de noviembre, en 2012, la Asamblea General otorgó a la representación de Palestina, por mayoría de 138 países, el papel de “Estado observador”, y dispuso de algunos derechos, pero no pasan de ser considerados como algo “excepcional”.

La aceptación como Miembro de Pleno Derecho de la ONU requiere de la mayoría en la Asamblea General, eso sucede el 10 de mayo de 2024, 147 representantes de los 193 países. El calvario no termina aquí, el voto del mundo no cambia lo esencial, ¿nos han hecho creer que la “democracia” es una concesión graciosa del imperio?: así lo muestra el veto de EEUU en el Consejo de Seguridad, sus intereses, como en los organismos decisorios internacionales, tienen un peso mayor que todos los del mundo juntos, de semejante manera “concede” que la mayoría otorgue al Estado de Palestina derechos como asistente y poco más:

el derecho a ocupar un puesto entre los Estados miembros por orden alfabético

el derecho a inscribirse en la lista de oradores en relación con los puntos del orden del día distintos de las cuestiones palestinas y de Oriente Próximo, en el orden en que manifieste su deseo de intervenir

el derecho a hacer declaraciones en nombre de un grupo, incluso entre los representantes de los grupos principales

el derecho a presentar propuestas y enmiendas y a introducirlas, incluso oralmente, también en nombre de un grupo

el derecho de los miembros de la delegación del Estado de Palestina a ser elegidos miembros de la Mesa del Pleno y de las Comisiones Principales de la Asamblea General

el derecho a participar plena y efectivamente en las conferencias de las Naciones Unidas y en las conferencias y reuniones internacionales convocadas bajo los auspicios de la Asamblea General o, según proceda, bajo los auspicios de otros órganos de las Naciones Unidas, en consonancia con su participación en el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible.

Todo esto no conlleva el derecho a votar en la Asamblea General ni a tener representación en los Consejos de Seguridad ni en el Económico Social.

Y se advierte en el documento de la ONU que: Los nuevos derechos se harán realidad a partir del inicio del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General, que comienza a mediados de septiembre de este año.

3. Ya han pasado 76 años del robo y el crimen con que el imperio inglés, francés, estadounidense hacen que conste a todo el mundo que quieren esclavos, tal y como declaran, leen su Talmud, y difunden los sionazis su programa mesiánico. Es bien conocida la adhesión del nazi Eichannm al programa y pensamiento de Teodor Herzl ideólogo del sionismo, y de igual manera Hitler se fijaba en la consecución del dominio mundial que el sionismo afirma, y lo calificó de “un gran movimiento” en Mein Kampf. La identificación entre nazis y sionistas los llevó a trabajar juntos contra los judíos que consideraban asimilacionistas, y de ahí su colaboracionismo hasta el día de hoy.

Los Niños de Gaza dan ejemplo a la gente contemplativa, salvan a los juguetes, lo apreciado, eso que contiene el mensaje que toca la empatía comunicativa y la activación de lo mejor en cada Niño, y todos los gazaties de cualquier edad muestran su dignidad entre las ruinas de la prisión más grande del mundo en el Día del Sacrificio, Eid al-Adha, arrodillados en oración de confianza en la bondad prometedora de justicia y libertad. Salvar a los juguetes, eso es, salvar a los juguetes. Y usted, ¿qué hace para salvarlos, para salvar la dignidad y cultura anticolonialistas?

¿Es tan difícil acabar con el muro que los imperialistas ponen en la ONU? El bloqueo al anticolonialismo en la ONU por parte de los imperialistas ha hecho un daño a los pueblos, a la vista de todos, genocida, y su impudicia-impunidad manifiesta el poder basado en la criminalidad de los opresores.

En su momento el que fuera Secretario General de la ONU, Padre Miguel D´Escoto, representante de la Nicaragua Revolucionaria, declaró la urgente necesidad de otra bien distinta Organización de Naciones, y es de obligada lectura su libro “La reinvención de la ONU: una propuesta”.

Debemos actuar para salvar los juguetes, la dignidad, si es que sentimos algo que nos habla más allá del interés por lo inmediato, salvarnos unidos con la lucha por la libertad, la independencia, la soberanía, el encuentro entre pueblos y naciones, la lucha para poner freno a los odiadores de la multitud humana, poner freno a los odiadores de los miles de millones que somos, derrotar a los que nos califican de “animales humanos”. En la fotografía puede ver usted a un Niño Palestino entre las ruinas causadas por los bombardeos sionazis salvando a su juguete roto, vuelva a mirarla, por favor, es un Niño Palestino el que salva a toda la multitud.

4. En el día 255, cuando lea esta nota serán algunos días más del 255 de la guerra declarada por el ente colonial contra el Pueblo de Gaza-Palestina, hasta hoy los sionazis han asesinado 37.500 veces, son 37.500 mártires Palestinos, han dejado otros tantos miles bajo los escombros de las casas bombardeadas, y otros 100.000 heridos, a los que hay que añadir las centenares de miles que se nos anuncia van a morir de hambre e infecciones, sin olvidar los millones de traumatizados de por vida.

En este día 255 se han ido del equipo criminal de Netanyahu dos sionazis, Benni Gantz y Gadi Eisenkot; Gantz era jefe de la tropa sionazi en 2014 y comandó el ataque de aquellos 51 días destruyendo y causando miles de mártires y miles de heridos. Con otras tantas agresiones de por medio desde el 8 de octubre se ha enganchado al crimen de guerra y al genocidio de aquellos 51 días; y Eisenkot , jefe del Estado Mayor, es el promotor de atacar a Irán, buscando hace siete años, una alianza con Arabia Saudi, en 2019 declaraba que su ejército estaba preparado para atacar a Gaza, y así lo hizo, en 2018 admitía que las bandas terroristas que atacaban en Siria eran armadas por su entidad colonial y lamentaba que el ejército sirio hubiese recuperado la mayor parte del país con lo que se dificultaba la agresión sionazi al país; otra de sus declaraciones fue que diariamente sus aviones bombardeaban el territorio sirio y que tan solo en 2018 había bombardeado 2.000 objetivos iraníes.

Como se puede ver los dos dimisionarios son ejemplo de criminales que han dimitido tan solo porque sus cálculos les dicen que con Netanyahu no van a conseguir el propósito que el grupo de guerra se propuso, y que Mileinovski, que es como se llama Netanyahu, solo quiere que no pare la guerra para evitar que le pidan cuentas por sus robos y chantajes descubiertos para de ese modo, extendiendo la guerra conseguir que se disuelva en ella su situación personal.

Ahora bien, conozcamos a otros criminales que forman parte del aparato sionazi:

Miri Regev, ministra de transporte, ha declarado: “Hay que volver a los asesinatos selectivos.”

Yitzhak Goldknoef, ministro de la vivienda: “La solución de la vivienda está en Cisjordania.”Gila Gamlied, ministra de inteligencia: “Echar a los gazaties al Sinaí.”

Eli Cohen, representante en la ONU, atacó al Secretario General de la ONU y al Papa por no respaldar el genocidio en Gaza, y declaró que “no se ataca a personas.” Eli Cohen es el que rompió la Carta de la ONU delante de la Asamblea General metiéndola en una máquina de triturar papel.

Amichai Eliyahu, otro ministro, ha declarado que había que tirar una bomba atómica sobre la población de Gaza.

Galit Distal Albariyan, miembro del parlamento sionazi: “Hay que borrar toda Gaza de la faz de la tierra con una fuerza vengativa y cruel.”

Yoav Galant, ministro de defensa: Las reglas de la guerra han cambiado.” Galant es el que declaró públicamente que iban a matar al pueblo de Gaza dejándolo sin agua, sin comida, sin energía eléctrica: “Estamos imponiendo un sitio total en Gaza, no habrá electricidad, ni comida ni agua, ni combustible, se cerrará todo. Estamos combatiendo contra animales humanos y actuamos en consecuencia.”

Téngase en cuenta que los dos dimitidos han sido declarados culpables por la Corte Penal Internacional, a cuyos miembros los sionazis han amenazado de muerte y el régimen de EEUU ha prohibido su entrada al país y ha ordenado la confiscación de sus bienes por investigar los crímenes de genocidio que cometen en Gaza. No se olvide, vuelva a mirar la fotografía, puede ver usted a un Niño Palestino entre las ruinas causadas por los bombardeos sionazis salvando a su juguete roto, le insisto, vuelva a mirarla, por favor, es un Niño Palestino el que salva a toda la multitud.

5. Estamos envueltos en la guerra que se viene llamando 3ª Guerra Mundial causada por la desesperación imperial, aunque no es más que la continuación de aquella que es conocida como 1ª Guerra, que desembocó en la 2ª, habiendo escalado con varias entre esos dos estallidos, y desde la 2ª hemos comprobado cómo se han establecido los sionazis en organismos y gobiernos y han hecho servicio de entrega de armas y entrenamiento de golpistas, paramilitares y narcos, y en éstos días, esos mismos racistas y supremacistas, que en su arrogancia de impunes llevan al mundo entero a un estallido que hará desaparecer la vida en el planeta, proyecto que toma como campo de pruebas, como ensayo genocida a Gaza.

¿Sabe usted que en éste momento son más de 90 las guerras declaradas en el mundo con 100 países implicados y se conducen con la implicación imperialista?

¿Qué papel juega Gaza-Palestina hoy?: el imperio se tambalea, gran parte de su poder basado en la venta del dólar para el trasiego comercial y financiero en el mundo se agota, sus intentos de derribar gobiernos y rodear a Rusia y China se ven enfrentados y pierde fuerzas en la economía, en el campo político, su chantaje a los gobiernos ésta dejando de ser efectivo, los bloqueos y las sanciones son protestados masivamente y el robo de activos a los países ha hecho reaccionar a la mayoría buscando protección en los BRICS y han sido creadas otras alianzas al margen del poder de la bestia, …

Al imperio no le va bien y siempre que sus contradicciones le aíslan desata una gran guerra con la que someter a los demás, para someter a los pueblos en lucha por su libertad lanza sus campañas de supremacismo, de deshumanización, recurre al nazismo que tiene en su base y desarrolla la financiación del sionazismo, el mismo ideario con el que sostiene la necesidad de la guerra de sometimiento y con la que hacer desaparecer una parte importante de la población mundial.

Eso es lo que han discutido y convertido en planes durante el Foro de Davos y durante el mismo G7, teniendo como primer peldaño la planificación de la guerra contra Rusia. Al terminar su reunión en Suiza han declarado que apoyan hasta el final al ente colonial, y el mismo Blinken ha declarado que el gobierno de EEUU haaprobado la entrega de todo tipo de armas a su portaaviones colonial. Son fervientes eliminadores de la gente que contemplan como improductiva y por tanto consideran sobrante.

6. A estas alturas nos reafirmamos, hay que salvar a los juguetes, vuelva a mirar la fotografía, por favor, vea lo que hay en ella, es un Niño Palestino el que salva a toda la multitud.

Fijemos la atención en la tarea internacionalista, nos preguntamos: ¿dónde se expresa la solidaridad con Palestina?, ¿quién quiere acabar con la guerra?, ¿acaso en la dimisión de los sionazis Benni Gantz y Gadi Eisenkot, miembros del gabinete criminal que dirige Netanyahu hay intención?, ¿verdad que no?, de todos es sabido que se retiran por que buscan el mismo objetivo: la eliminación o la esclavitud del Pueblo Palestino, ese mandato “divino” al que recurrían para justificarse, solo buscan otro método para conseguirlo, su dimisión es para hacer caer al grupo de Netanyahu y como consecuencia dirigir la toma de decisiones.

Es claro que la solidaridad con el Pueblo de Gaza-Palestina es patrimonio de los gobiernos antiimperialistas y de los pueblos en la calle saltando el muro de desinformación con el que los proimperialistas y sionazis han intentado mentirnos.

De igual manera los Niños y Niñas, mujeres y hombres de Gaza rompieron el caparazón de silencio bajo el que estaba el mundo. Se han dado cifras de los miles de mártires, entre ellos han asesinado a 151 periodistas para que no informen, hemos visto a los prisioneros, en el momento actual se sabe que solo en Cisjordania han hecho más de 9.000 prisioneros Palestinos, pero en Gaza han secuestrado a muchos miles y los han torturado, los han fusilado, los han enterrado vivos, algunos sobrevivientes han declarado el horror al que los sometieron, hemos visto grabaciones en las que aparecen desnudos, de rodillas en la tierra con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados y siendo colocados al borde de una fosa, hemos visto que los llevan cargados en camiones, desnudos y con las manos atadas a la espalda y los ojos cubiertos con un trapo, hemos visto que los golpean con la culata de los fusiles, con palos, estando desnudos en el suelo, los patean y los arrastran, hemos visto a un palestino desnudo sentado en una silla con las manos atadas a la espalda y un disparo en una pierna mientras un mercenario se le enfrenta con el arma, …

Las escenas de cuerpos esqueléticos como en los campos nazis, de Niños descuartizados, de mujeres y hombres aplastados por los tanques y las bombas nos han llegado para que en el juicio que se haga a los responsables no quede nada sin poner bajo la Ley y la Historia. Hay que salvar a los juguetes, no se olvide de la fotografía, vea lo que hay en ella, un Niño Palestino salva a la conciencia de la multitud universal.

Y sabemos por las mismas declaraciones de los retenidos por la Resistencia que han sido liberados que han recibido siempre buen trato, que han dispuesto de los medicamentos que necesitaban, que han sido atendidos, que comían lo mismo que los miembros de la Resistencia, que veían la televisión, y hasta una de las retenidas declara que la llevaban al exterior para que tomase el aire y lo hacía vestida como una mujer Palestina. ¿A quién le importan los prisioneros?

Todas las decisiones tomadas por unos y otros son de contenido político, de acuerdo con un propósito que sostiene la visión sobre los demás, no es únicamente una batalla que empieza y termina. No confundamos esta lucha con una aspiración a unos derechos “humanos”, es una lucha política por un determinado mundo, véase con ojos de sistema, ¿quién desarrolla las monarquías y regímenes que favorecen el plan del asentamiento colonial?,

¿quién ha levantado su sistema con el recurso natural de la región?: hasta el 85% del sistema productivo del imperio estadounidense y de Europa funcionaba con lo robado en Asia Occidental. EEUU llegó a disponer del 60% de la producción de petróleo del mundo y estuvo cerca del 30% del PIB del mundo. En 1951 la lucha nacionalista triunfa en Irán y la petrolera Anglo-Iranian pasa a manos del gobierno soberano.

En 1952 fue Egipto, en 1953 el imperio da un golpe de Estado en Irán y pone a su h.p. el rey Reza Pahlevi, ¿recuerdan que Reagan denominó como su “h.p.” al criminal Somoza, también en Nicaragua, en todo Centro América, en todo Latinoamérica el sionazismo armaba a los criminales que servían al imperio.

Sigamos, y en 1956 los imperios en decadencia de Inglaterra y Francia pierden el Canal de Suez y los sionazis fracasan en su ocupación del Sinai, y Nixon ve claramente la apuesta que tiene que hacer para conseguir el robo en la región, alimenta al monstruo colonial “israel” y declara que es un portaaviones estadounidense que no tiene soldados estadounidenses y se ocupa de la seguridad nacional estadounidense.

7. ¿Cómo enfrenta la solidaridad con Gaza-Palestina?: parece que ha escuchado el discurso del Comandante Fidel Castro que se conoce con el nombre de “La Batalla de las Ideas”: “Nuestra lucha adoptará mil formas y estilos diferentes, las masas estarán siempre listas; la transmisión del mensaje será permanente, las fuerzas y energías continuarán acumulándose y ahorrándose para cada minuto necesario o decisivo.”

Así ha combatido y así ha roto el gran muro con que los sionazis habían cerrado el paso a todas las noticias, y hoy el aislamiento del imperio ha alcanzado casi su totalidad, pues nos debemos preguntar ¿qué gobernantes ocultan, defienden, se niegan a ponerse en contra con todas las herramientas políticas al lado del Pueblo Palestino?

Un gran ejemplo de trabajo solidario es el que da al mundo la Plataforma de Solidaridad con la Causa Palestina en Latinoamérica, que en todos los países del continente ha abierto secciones militantes. La Plataforma la coordina la periodista Hindu Anderi, y por su gran constancia laboriosa de denuncia del genocidio sionazi le ha sido otorgado en Venezuela el Premio de Periodismo Anibal Nazoa. Salvar a los juguetes, por favor, vuelva a mirar la fotografía.

