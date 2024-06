Ocho muertos por deslizamiento de tierra en China

En la provincia de Hunan, en el centro de China, autoridades de ese país confirmaron este domingo que ocho personas perdieron la vida en un deslizamiento de tierra.

La desgracia ocurrió en la aldea de Douxi, en el distrito autónomo de la etnia dong de Xinhuang, a las 4:30 de la madrugada de hoy. El derrumbe se llevó cuatro casas enteras.

En las últimas semanas, las inundaciones han estado haciendo de las suyas en muchas partes de China, dañando carreteras y edificios, y dejando muchas víctimas.

El sábado y el domingo por la mañana cayeron unas tormentas de padre y señor nuestro en varias partes de Hunan.

La provincia emitió alertas por tormentas e inundaciones, avisando que la próxima semana van a caer fuertes aguaceros en el norte y el centro de la región.

Major flood due to heavy rains in Taoyuan County of the Hunan Province, #China(22.06.2024)#extremeweather #climate #nature #breakingnews #floods pic.twitter.com/5z5zuQptEw