Ya Noticias ContraReloj – 29 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- España: Un herido por temporal lluvioso que activó “Alerta Naranja”.
- Jamaica: Declaran “Zona Catastrófica” tras el paso del huracán Melissa.
- Haití: Desbordamiento de río por “Melissa” mata a 25 personas.
- Cuba: Más de 700 mil evacuados ante la llegada del huracán “Melissa”.
- EEUU: Mujer pierde la vida al beber cóctel con limpiador industrial.
- Colombia: Detective fallece tras agrandarse los glúteos.
- Brasil: Operativo policial contra el narcotráfico deja 132 muertos.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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