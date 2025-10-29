Ya Noticias ContraReloj – 29 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

España: Un herido por temporal lluvioso que activó “Alerta Naranja”.

Un herido por temporal lluvioso que activó “Alerta Naranja”. Jamaica: Declaran “Zona Catastrófica” tras el paso del huracán Melissa.

Declaran “Zona Catastrófica” tras el paso del huracán Melissa. Haití: Desbordamiento de río por “Melissa” mata a 25 personas.

Desbordamiento de río por “Melissa” mata a 25 personas. Cuba: Más de 700 mil evacuados ante la llegada del huracán “Melissa”.

Más de 700 mil evacuados ante la llegada del huracán “Melissa”. EEUU: Mujer pierde la vida al beber cóctel con limpiador industrial.

Mujer pierde la vida al beber cóctel con limpiador industrial. Colombia: Detective fallece tras agrandarse los glúteos.

Detective fallece tras agrandarse los glúteos. Brasil: Operativo policial contra el narcotráfico deja 132 muertos.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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