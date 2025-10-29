Ya Noticias ContraReloj – 29 de octubre 2025

Por Jonathan Morales
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“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • España: Un herido por temporal lluvioso que activó “Alerta Naranja”.
  • Jamaica: Declaran “Zona Catastrófica” tras el paso del huracán Melissa.
  • Haití: Desbordamiento de río por “Melissa” mata a 25 personas.
  • Cuba: Más de 700 mil evacuados ante la llegada del huracán “Melissa”.
  • EEUU: Mujer pierde la vida al beber cóctel con limpiador industrial.
  • Colombia: Detective fallece tras agrandarse los glúteos.
  • Brasil: Operativo policial contra el narcotráfico deja 132 muertos.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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#Noticias Contrarreloj