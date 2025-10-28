Ya Noticias ContraReloj – 28 de octubre 2025

Por Jonathan Morales
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“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Turquía: Al menos 26 heridos y varios edificios colapsados tras potente terremoto.
  • Rumania: Impactante choque frontal entre un furgón y un vehículo deja 2 muertos.
  • Australia: Neurocirujana en prisión por dejar que su hija de 12 años perforara cráneo de paciente.
  • El Caribe: Huracán “Melissa” cobra la vida de 7 personas.
  • República Dominicana: Casi cuatro mil desplazados por “Melissa”.
  • Jamaica: Alerta máxima por el huracán monstruoso huracán “Melissa”.
  • Argentina: Nevada dejan postales sorprendentes.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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#Noticias Contrarreloj