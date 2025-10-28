Ya Noticias ContraReloj – 28 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Turquía: Al menos 26 heridos y varios edificios colapsados tras potente terremoto.

Al menos 26 heridos y varios edificios colapsados tras potente terremoto. Rumania: Impactante choque frontal entre un furgón y un vehículo deja 2 muertos.

Impactante choque frontal entre un furgón y un vehículo deja 2 muertos. Australia: Neurocirujana en prisión por dejar que su hija de 12 años perforara cráneo de paciente.

Neurocirujana en prisión por dejar que su hija de 12 años perforara cráneo de paciente. El Caribe: Huracán “Melissa” cobra la vida de 7 personas.

Huracán “Melissa” cobra la vida de 7 personas. República Dominicana: Casi cuatro mil desplazados por “Melissa”.

Casi cuatro mil desplazados por “Melissa”. Jamaica: Alerta máxima por el huracán monstruoso huracán “Melissa”.

Alerta máxima por el huracán monstruoso huracán “Melissa”. Argentina: Nevada dejan postales sorprendentes.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.