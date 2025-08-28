Ya Noticias ContraReloj – 28 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Rusia : Final desgarrador para el alpinismo

: Final desgarrador para el alpinismo EE.UU. : Agosto sangriento con 37 niños asesinados en múltiples tiroteos

: Agosto sangriento con 37 niños asesinados en múltiples tiroteos Colombia : 11 civiles muertos y 34 militares secuestrados

: 11 civiles muertos y 34 militares secuestrados Ecuador : Acribillan a balazos a matrimonio y su hija

: Acribillan a balazos a matrimonio y su hija Bolivia : Mueren dos bebes por descuido de sus padres en menos de 24 horas

: Mueren dos bebes por descuido de sus padres en menos de 24 horas Chile: Hombre le quita la vida a su pareja dentro de su apartamento

