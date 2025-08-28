type here...
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 28 de agosto 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Rusia: Final desgarrador para el alpinismo
  • EE.UU.: Agosto sangriento con 37 niños asesinados en múltiples tiroteos
  • Colombia: 11 civiles muertos y 34 militares secuestrados
  • Ecuador: Acribillan a balazos a matrimonio y su hija
  • Bolivia: Mueren dos bebes por descuido de sus padres en menos de 24 horas
  • Chile: Hombre le quita la vida a su pareja dentro de su apartamento

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

