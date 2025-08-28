Ya Noticias ContraReloj – 28 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Rusia: Final desgarrador para el alpinismo
- EE.UU.: Agosto sangriento con 37 niños asesinados en múltiples tiroteos
- Colombia: 11 civiles muertos y 34 militares secuestrados
- Ecuador: Acribillan a balazos a matrimonio y su hija
- Bolivia: Mueren dos bebes por descuido de sus padres en menos de 24 horas
- Chile: Hombre le quita la vida a su pareja dentro de su apartamento
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.