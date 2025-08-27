type here...
Noti Podcast

Ya Noticias ContraReloj – 27 de agosto 2025

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Vietnam: Tifón Kajiki deja 3 muertos y más de 10 mil viviendas dañas.
  • India: Al menos 9 fallecidos por lluvias torrenciales
  • Rusia: Rescatistas luchan contra reloj para rescatar a alpinista atrapada en la montaña más alta
  • España: Declaran zona catastrófica por incendios forestales
  • México: Lluvias y tormentas eléctricas cobran la vida de 3 personas

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

