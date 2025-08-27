Ya Noticias ContraReloj – 27 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Vietnam: Tifón Kajiki deja 3 muertos y más de 10 mil viviendas dañas.
- India: Al menos 9 fallecidos por lluvias torrenciales
- Rusia: Rescatistas luchan contra reloj para rescatar a alpinista atrapada en la montaña más alta
- España: Declaran zona catastrófica por incendios forestales
- México: Lluvias y tormentas eléctricas cobran la vida de 3 personas
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.