Ya Noticias ContraReloj – 26 de agosto 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Vietnam : Tifón “Kajiki” deja 3 muertos y más de 10 mil viviendas dañas.

: Tifón “Kajiki” deja 3 muertos y más de 10 mil viviendas dañas. India : Al menos 9 fallecidos por lluvias torrenciales.

: Al menos 9 fallecidos por lluvias torrenciales. Rusia : Rescatistas luchan contra reloj para rescatar a alpinista atrapada en la montaña más alta.

: Rescatistas luchan contra reloj para rescatar a alpinista atrapada en la montaña más alta. España : Declaran zona catastrófica por incendios forestales.

: Declaran zona catastrófica por incendios forestales. México : Lluvias y tormentas eléctricas cobran la vida de 3 personas.

: Lluvias y tormentas eléctricas cobran la vida de 3 personas. Chile: Rescatan con vida a pescador de naufragio…Fue encontrado aferrado a una roca.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.