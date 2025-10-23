Ya Noticias ContraReloj – 23 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- Nueva Zelanda: ráfagas de vientos deja un muerto.
- Francia: Publica video del escape de los ladrones del museo de “Louvre”.
- EEUU: 75 pasajeros de un lujoso crucero enferman tras brote de “Norvirus”.
- México: Trabajador muere al intoxicarse dentro de una presa.
- República Dominicana: Sigue bajo alerta roja por tormenta “Melissa”.
- Colombia: Reportan severas inundaciones por tormenta “Melissa”.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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