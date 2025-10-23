Ya Noticias ContraReloj – 23 de octubre 2025

Por Jonathan Morales
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“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • Nueva Zelanda: ráfagas de vientos deja un muerto.
  • Francia: Publica video del escape de los ladrones del museo de “Louvre”.
  • EEUU: 75 pasajeros de un lujoso crucero enferman tras brote de “Norvirus”.
  • México: Trabajador muere al intoxicarse dentro de una presa.
  • República Dominicana: Sigue bajo alerta roja por tormenta “Melissa”.
  • Colombia: Reportan severas inundaciones por tormenta “Melissa”.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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#Noticias Contrarreloj