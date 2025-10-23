Ya Noticias ContraReloj – 23 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

Nueva Zelanda: ráfagas de vientos deja un muerto.

ráfagas de vientos deja un muerto. Francia: Publica video del escape de los ladrones del museo de “Louvre”.

Publica video del escape de los ladrones del museo de “Louvre”. EEUU: 75 pasajeros de un lujoso crucero enferman tras brote de “Norvirus”.

75 pasajeros de un lujoso crucero enferman tras brote de “Norvirus”. México: Trabajador muere al intoxicarse dentro de una presa.

Trabajador muere al intoxicarse dentro de una presa. República Dominicana: Sigue bajo alerta roja por tormenta “Melissa”.

Sigue bajo alerta roja por tormenta “Melissa”. Colombia: Reportan severas inundaciones por tormenta “Melissa”.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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