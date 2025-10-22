Ya Noticias ContraReloj – 22 de octubre 2025

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

China: Desprendimiento de tierra bloquea carreteras

Desprendimiento de tierra bloquea carreteras México: Continúan labores de rescate de desaprecidos tras intensas lluvias.

Continúan labores de rescate de desaprecidos tras intensas lluvias. Venezuela: Aeronave se estrella intentando despegar y mueren los dos tripulantes.

Aeronave se estrella intentando despegar y mueren los dos tripulantes. República Dominicana: Incautan cuadros con cocaína camuflada.

Incautan cuadros con cocaína camuflada. República Dominicana: Tormenta “Melissa” empieza a sentirse.

Tormenta “Melissa” empieza a sentirse. Uruguay: Hombre se atrinchera después de atacar a su pareja con un cuchillo.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

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