Ya Noticias ContraReloj – 22 de octubre 2025

Por Jonathan Morales
9

“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.

Temas

  • China: Desprendimiento de tierra bloquea carreteras
  • México: Continúan labores de rescate de desaprecidos tras intensas lluvias.
  • Venezuela: Aeronave se estrella intentando despegar y mueren los dos tripulantes.
  • República Dominicana: Incautan cuadros con cocaína camuflada.
  • República Dominicana: Tormenta “Melissa” empieza a sentirse.
  • Uruguay: Hombre se atrinchera después de atacar a su pareja con un cuchillo.

Cómo Sintonizar

Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.

También puedes seguir el podcast en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado.

#Noticias Contrarreloj