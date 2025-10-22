Ya Noticias ContraReloj – 22 de octubre 2025
“Ya Noticias ContraReloj” es un podcast en vivo que te mantiene al día con las últimas noticias internacionales. En este episodio, se discuten varios temas de actualidad.
Temas
- China: Desprendimiento de tierra bloquea carreteras
- México: Continúan labores de rescate de desaprecidos tras intensas lluvias.
- Venezuela: Aeronave se estrella intentando despegar y mueren los dos tripulantes.
- República Dominicana: Incautan cuadros con cocaína camuflada.
- República Dominicana: Tormenta “Melissa” empieza a sentirse.
- Uruguay: Hombre se atrinchera después de atacar a su pareja con un cuchillo.
Cómo Sintonizar
Puedes sintonizar «Ya Noticias ContraReloj» en 600 kz am y 99.1 FM en Nicaragua.
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